To już trzecia podwyżka, jaką firma zaserwowała swoim klientom w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Poprzednie miały miejsce 31 marca i 30 kwietnia 2022 roku.

Ile zapłacimy?

Od 1 marca za wysłanie paczki o Gabarycie A (80 x 380 x 340 mm) zapłacimy 16,99 zł (wcześniej 14,99). Przesyłka o Gabarycie B (190 x 380 x 640 mm) będzie kosztować 18,99 zł (wcześniej 15,69). Koszt nadania paczki o Gabarycie C (410 x 380 x 640 mm) będzie wynosił 20,99 zł (wcześniej 17,39).

Zmieniają się także opłaty dodatkowe. Weryfikacja przesyłki przy zmianie gabarytu będzie kosztować 4,10 zł (wcześniej 3,68). Koszt weryfikacji wagi i wymiarów to 13,69 zł (wcześniej 12,30). Opłata za przesyłkę gabarytową wzrośnie do 273,72 zł (wcześniej – 246). Za płatny podjazd kuriera, w zależności od ilości paczek, zapłacimy od 4,78 do 6,84 zł (wcześniej – 4,31-6,15).

Taryfa zmienia się zarówno dla klientów prywatnych, jak i biznesowych.

Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie InPost.