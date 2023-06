Grupa InPost osiągnęła liczbę 5 tys. punktów PUDO i maszyn Paczkomat w Hiszpanii, podała spółka. Tym samym posiada największą sieć własnych punktów dostaw i odbioru w tym kraju.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięcia kolejnego kamienia milowego w rozwoju sieci InPost w Hiszpanii. To ważne dla hiszpańskich konsumentów - bo im większa jest hybrydowa sieć InPost, tym więcej możliwości użytkownicy mają do wyboru. Mogą odbierać zakupy online jak, gdzie i kiedy chcą. Naszym celem jest, aby sieć InPost rozwijała się jeszcze szybciej, aby użytkownicy mieli coraz więcej lokalizacji i coraz bliżej do naszych punktów odbioru, aby mogli do nich chodzić pieszo lub jeździć na rowerze - zmniejszając w ten sposób emisje" - powiedział dyrektor zarządzający InPost na Europę Południową Nicola D'Elia, cytowany w komunikacie.

InPost konsekwentnie realizuje strategię rozbudowy swojej europejskiej sieci urządzeń Paczkomat. Do niedawno rozstawionej maszyny nr 5000 w Wielkiej Brytanii, dołączył Paczkomat nr 3000 we Francji, przypomniano.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

