Wśród kupujących online 94 proc. jako formę dostawy wybiera Paczkomat InPost, a 82 proc. sprzedających online wybiera Paczkomat jako formę wysyłki, podał InPost, powołując się na badanie Kantar.

Ponadto 82 proc. polskich internautów uważa, że Paczkomat InPost to najbardziej ekologiczna forma dostaw. Badani uważają, że InPost wykorzystuje nowe technologie (81 proc.), dostarcza przesyłki na czas (82 proc.), na InPost można polegać (77 proc.) oraz że lubią markę InPost (78 proc.), wymieniono w komunikacie.

Reklama

Znajomość wspomagana marki InPost wynosi 97 proc.

"Ocena użytkowników jest dla nas najważniejszym miernikiem sukcesu. Tak wysoki wynik pokazuje, że skutecznie odpowiadamy na potrzeby i oczekiwania klientów na stale zmieniającym się rynku. Szczególną uwagę przykładamy do ekologii i ochrony środowiska - co, jak widać, jest doceniane przez Polaków. Paczkomat InPost to najbardziej ekologiczna opcja dostaw, która znacząco ogranicza emisję CO2 i buduje proekologiczne postawy. InPost bardzo dużo inwestuje także w nowoczesne, proekologiczne rozwiązania - jak elektryczna flota, zasilanie słoneczne czy antysmogowa kostka. Wyznaczamy nowe trendy na rynku, a konsumenci to dostrzegają i doceniają" - skomentował prezes Rafał Brzoska, cytowany w materiale.

Reklama

Badania konsumenckie potwierdzają także, że InPost jest najlepiej rozpoznawaną marką wśród internautów w Polsce. Znajomość wspomagana marki InPost wynosi 97 proc., a znajomość spontaniczna 83 proc., wskazała też spółka.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.