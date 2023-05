InPost chce do końca tego roku umożliwić pierwszym sprzedającym przesyłki międzynarodowe w ramach 9 obecnych rynków firmy, poinformował założyciel i prezes Rafał Brzoska.

"To jest największe wyzwanie, jakie zainicjowaliśmy. [...] Aby cross border był naprawdę atrakcyjny dla naszych klientów musimy zapewnić działania na innych, pozostałych rynkach, na których nas dzisiaj nie ma. To jest proces, który potrwa - myślę - najbliższe 18 miesięcy. Przy czym bardzo ambitnie chcemy pierwszych merchantów wpiąć w usługę w 'naszych' krajach, czyli tych 9 rynkach, na których InPost działa, do końca roku" - powiedział Brzoska podczas konferencji prasowej.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.