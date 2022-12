Reklama

"Nowe ładowarki dla elektrycznej floty aut InPost stanęły w 30 lokalizacjach na terenie całej Polski. Wśród zainstalowanych przez GreenWay Polska 201 urządzeń znalazły się 24 ładowarki DC o mocy 60 kW (w tym jedna o mocy 120 kW), 164 ładowarki AC 2x22 kW i 13 ładowarek AC 1x22 kW. Dodatkowo, w 20 lokalizacjach zainstalowane zostały przez GreenWay rozwiązania dynamicznego zarządzania mocą - EMS, pozwalające na maksymalne wykorzystanie dostępnych mocy oraz optymalizację kosztów energii na obiektach. Kurierzy InPost mają także dzięki umowie flotowej możliwość korzystania z ogólnodostępnych ładowarek publicznej sieci GreenWay" - czytamy w komunikacie.

Do tej pory uruchomiono 6 takich urządzeń

GreenWay zapewnia InPost dostęp do rozbudowanych raportów pozwalających na zarządzanie infrastrukturą ładowania i flotą pojazdów, podano także.

"Kolejnym krokiem we współpracy InPost i GreenWay Polska jest zaangażowanie największego w Polsce operatora sieci ładowania w budowę ładowarek w bliskim sąsiedztwie automatów Paczkomat InPost. Do tej pory uruchomiono 6 takich urządzeń i są one już dostępne w publicznej sieci ładowania GreenWay" - czytamy dalej.

GreenWay Polska jest częścią międzynarodowej grupy GreenWay, działającej w obszarze elektromobilności. Jest to najintensywniej rozwijająca się sieć ładowania samochodów elektrycznych w środkowym regionie Europy.