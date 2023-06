Reklama

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Kiedy jest?

Z informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się w najbliższy piątek, czyli 23 czerwca 2023 r.

Co wpływa na wybór daty ws. zakończenia roku szkolnego? MEiN przypomina, że decyduje o tym podstawa prawna: “§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.”.

Wakacje 2023. Od kiedy do kiedy? Ile będą trwać?

Wakacje rozpoczynają się 24 czerwca i będą trwać do 31 sierpnia 2023 r.

Na termin wpływa podstawa prawna: “§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)” - podkreśla MEiN.

Rok szkolny 2023/2024. Kiedy uczniowie wrócą do szkoły?

Kiedy rozpoczną się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2023/2024? W 2023 r. lekcje dla uczniów będą prowadzone odponiedziałku 4 września 2023 r., ponieważ 1 września wypada w piątek.

MEiN zaznacza, że o terminie decyduje podstawa prawna: “§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)”.

Wakacje dla maturzystów i studentów. Od kiedy?

Tegoroczni maturzyści zakończyli rok szkolny 2022/2023 w dniu 28 kwietnia 2023 r. Ich wakacje rozpoczęły się z końcem egzaminów maturalnych (po 23 maja). Jeśli wybrali kontynuację nauki na studiach, to ferie letnie zakończą się dla nich 30 września.

W przypadku studentów wakacje trwają od momentu zaliczenia roku akademickiego. Harmonogram sesji egzaminacyjnej jest ustalany bezpośrednio przez prowadzących wykłady i zajęcia (zazwyczaj sesja trwa od czerwca nawet do połowy lipca, z kolei egzaminy poprawkowe odbywają się głównie we wrześniu). Do zajęć i wykładów na uczelniach studenci wracają od początku października.