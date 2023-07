Długi weekend w sierpniu – kiedy wziąć wolne?

Odpoczynek od 12 do 20 sierpnia? To możliwe, ale dla pracujących w systemie od poniedziałku do piątku. Jak zdobyć ponad tydzień wolnego?

Osoby, które chcą wykorzystać ten czas na odpoczynek, mogą rozpocząć wakacje już w weekend – 12 sierpnia (sobota) lub 13 sierpnia (niedziela), a urlop wziąć: 14, 16, 17 i 18 sierpnia. Z kolei 19 i 20 sierpnia wypada już kolejny weekend.

Co z 15 sierpnia? Przypominamy, że 15 sierpnia to dzień wolny od pracy (w tym roku wypada we wtorek).

15 sierpnia – jakie święto wypada w tym dniu? Dlaczego jest wolne?

15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego. Ponadto katolicy obchodzą również tego dnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Dlaczego 15 sierpnia mamy wolne? Święto Wojska Polskiego ustanowiono dniem wolnym od pracy na mocy ustawy przyjętej przez Sejm 30 lipca 1992 r.

„Święto Wojska Polskiego należy do najważniejszych świąt państwowych w Polsce i jest dniem wolnym od pracy. Upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską 1920 r., zwaną również»cudem nad Wisłą«" – zaznaczono w komunikacie na stronie Sejmu RP.

Więcej wolnego w 2023 r. – kiedy jeszcze warto wziąć urlop?

Pracownikom, którzy chcą mieć długi weekend późną jesienią lub zimą, warto przypomnieć, że mogą zdobyć więcej wolnego.

W tym roku 1 listopada (Wszystkich Świętych) – dzień wolny od pracy, wypada w środę. Urlop możemy wziąć 2 i 3 listopada, natomiast 4 i 5 listopada mamy sobotę i niedzielę. Łącznieto 5 dni wolnego.

Inną opcją – na 9 dni wolnego – jest rozpoczęcie urlopu już pod koniec października. Ostatni weekend października wypada 28 i 29 października, a urlop możemy wziąć 30 i 31 października (poniedziałek i wtorek).

Co z wolnym w grudniu? Wigilia(24 grudnia) wypada w tym roku w niedzielę, Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia – poniedziałek i wtorek)to dni wolne od pracy. Urlop możemy wziąć 27, 28 i 29 grudnia. Ostatni weekend w 2023 r. to 30 i 31 grudnia.

Łącznie zyskamy nawet 10 dni wolnego, jeśli rozpoczniemy przerwę od pracy już od 23 grudnia (sobota). Długim urlopem możemy cieszyć się do 1 stycznia 2024 r. (Nowy Rok, poniedziałek),czyli do pierwszego dnia (wolnego od pracy) w przyszłym roku.