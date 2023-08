Dla tych rejonów kraju wydano alerty drugiego stopnia, które obowiązują od niedzieli, 13 sierpnia do środy, 16 sierpnia i czwartku, 17 sierpnia.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C." - przekazał IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.