Psy odczuwają ból tak samo, jak ludzie. Jedyna różnica polega na tym, że ludzie go manifestują - powiedziała PAP trenerka, behawiorystka i certyfikowana trenerka SATS Sylwia Matulewska, w odniesieniu do kontrowersyjnego wpisu kandydatki Konfederacji do Sejmu.

Wpis kandydatki Konfederacji do Sejmu

"Zwierzęta nie są maszynami" Wpis kandydatki Konfederacji do Sejmu Reklama Kilka dni temu działacz Konfederacji i Ruchu Narodowego, Piotr Cezary Lisiecki napisał na Facebooku, że ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w 1986 roku. "Ubój psów i zakaz handlu ich mięsem wprowadzono w EWG w 1986 r." - napisał narodowiec. Ten wpis skomentowała prawniczka i kandydatka Konfederacji do Sejmu w okręgu nr 37 (Konin) Natalia Jabłońska słowami: "I niepotrzebnie. Mięso to mięso". "Z zaskoczeniem przeczytałam wypowiedź Natalii Jabłońskiej na temat zakazu uboju i handlu mięsem psów" - skomentowała dla PAP te wypowiedzi behawiorystka. Przypomniała, że w przeszłości inny kandydat Konfederacji, Dobromir Sośnierz, nazwał zwierzęta +maszynami zrobionymi z mięsa+. Reklama "Zwierzęta nie są maszynami" "Badania rezonansem magnetycznym prowadzone na Uniwersytecie Emory w Atlancie przez prof. Gregory Berns'a i jego zespół udowodniły to, o czym miłośnicy psów wiedzą od zawsze: psy reagują emocjonalnie na zapachy, dźwięki i zachowania ludzi" - zauważyła. Podkreśliła, że mają też emocje odpowiadające emocjom dwu-trzyletniego dziecka. "Psy to nie bezduszne mięso" - podkreśliła. Hiszpańskie psy i koty otrzymają własne dowody tożsamości Zobacz również "Jeśli zaś chodzi o maszyny zrobione z mięsa - nie, zwierzęta nie są maszynami, maszyny nie czują bólu" - dodała. Podkreśliła, że ból jest wynikiem drażnienia receptorów bólowych, a psy odczuwają ból tak samo, jak ludzie. "Ich procesy neurofizjologiczne związane z odczuwaniem bólu mają taki sam przebieg. Jedyna różnica jest w tym, że ludzie manifestują ból a psy - na ogół - starają się go ukryć" - wskazała. "Wydaje mi się, że pora na bardziej naukowe podejście do zwierząt - jeśli empatii nie starcza - niż poglądy rodem sprzed kilku wieków" - podsumowała. Autorka: Delfina Al Shehabi