Od początku tego roku szkolnego stołówki w niemieckim mieście nie podają dzieciom potraw z mięsem. Dla uczniów przygotowywane są wegetariański posiłki.

Jak przypomina serwis „Spiegel”, decyzja samorządu w tej sprawie zapadła jeszcze w 2022 r. i „wywołała poruszenie w całym kraju”. Wówczas Ministerstwo Rolnictwa w Stuttgarcie zdystansowało się od pomysłu. Resort zaznaczył, że w zbilansowanej diecie nie może zabraknąć mięsa.

„Widzimy, że to doskonała okazja do podjęcia tej pionierskiej roli w całym kraju jako Zielone Miasto (red.) Fryburg, by sprawić, że jedzenie w placówkach dziennej opieki i szkołach podstawowych będzie prostsze, lepszej jakości i bardziej przyjazne dla klimatu” – mówiła wówczas Vanessa Carboni z grupy Zielonych, cytowana przez serwis SWR.

Menu bez mięsa. Chodzi o jakość i koszt

Wcześniej to rodzice mogli wybierać menu dla dzieci (a możliwości były trzy: wegetariańskie, mięsne lub rybne).

Dlaczego wprowadzono zmiany? „Bild” zaznacza, że zwolennikiem planu był burmistrz Fryburga Martin Horn. Pomysł został wprowadzony ze względu na koszt oraz„utrzymanie jakości posiłków szkolnych”.

„Jeśli wydamy tylko jedną linię menu, wysiłek administracyjny i wysiłek związany z serwowaniem jedzenia zostaną zmniejszone, co pozwoli na oszczędności” – przekazał rzecznik burmistrza Fryburga.

Wegetariański zestaw. Jakie produkty trafiły do stołówek?

Co znajduje się w nowym jadłospisie? Oto niektóre przykładowe produkty w jednej ze szkół podstawowych we Fryburgu, które wylicza „Bild” (podając menu na 18–22 września): marchew, papryka; ogórek, sos pomidorowy, jogurt jagodowy, ciecierzyca, kasza bulgur, ziemniaki, twaróg z ziołami, sałata oraz arbuz.

Ceny obiadów szkolnych będą stopniowo rosnąć po wprowadzeniu bezmięsnego menu w niemieckim mieście. Posiłek dla uczniów szkoły podstawowej kosztuje obecnie 4,40 euro (wcześniej było to 3,90 euro). Według planów cena będzie jeszcze nieco wyższa (stawka może wzrosnąć do 4,80 euro).

Przez najbliższe tygodnie rodzice we Fryburgu mogą składać opinie nt. nowego menu w szkolnych stołówkach. Komentarze zostaną przekazane do placówek odpowiedzialnych za serwowanie posiłków.