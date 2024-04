Choć Alba rezygnuje z funkcji dyrektorskiej, pozostaje w radzie nadzorczej The Honest Company. Decyzja ta zapada w momencie, gdy firma odnotowuje silny wzrost. W czwartym kwartale przychody firmy wzrosły o 10 proc. do 90 milionów dolarów, a sprzedaż w kanale cyfrowym i podwyżki cen okazały się kluczowymi czynnikami napędzającymi ten wzrost. Szczególnie dobrze radziły sobie linie produktów dla niemowląt i dzieci.

Rola The Honest Company na rynku i wizja Alby

The Honest Company, która zadebiutowała na giełdzie Nasdaq w 2021 roku, zyskała popularność dzięki oferowaniu "czystych" produktów dla dzieci, odzieży, kosmetyków do pielęgnacji skóry i produktów do higieny osobistej. Alba, stawiając na etyczne i zrównoważone podejście do biznesu, zbudowała prężnie rozwijającą się markę, która stała się inspiracją dla wielu konsumentów.

Rezygnacja Alby z funkcji dyrektorskiej być może zamyka pewien rozdział w historii The Honest Company. Pozostaje jednak pytanie o dalszą drogę firmy. Czy uda jej się utrzymać impet wzrostu bez charyzmatycznego przywództwa gwiazdy? Być może firma zdecyduje się obrać zupełnie nowe kierunki rozwoju, aby jakoś poradzić sobie na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Co wiemy o osobistych przedsięwzięciach Alby?

Sama aktorka, która zdradziła tylko, że chce "skupić się na nowych przedsięwzięciach", co jest enigmatycznym, a w zasadzie nic nie mówiącym zwrotem, z pewnością ma prawo do prywatności. Już w przeszłości Jessica Alba przyznawała, że podobnie jak klientki jej firmy, ona również matką i często mówiła o konieczności zachowania równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Być może po prostu chce się skupić na tej drugiej części.

Jedno jest pewne: Jessica Alba pozostawiła po sobie trwały ślad w The Honest Company i w branży produktów konsumenckich. Jej zaangażowanie w tworzenie "czystych" i bezpiecznych produktów dla dzieci i rodzin to wciąż duża rzadkość na rynku, mimo że od lat walczymy już ze zmianami klimatycznymi.