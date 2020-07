Uniwersytety Europejskie to rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzą one sieć uczelni na terytorium Unii umożliwiającą studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniającą się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Wcześniej, w 2019 r. wybrano już 17 takich konsorcjów.

W czwartek Komisja Europejska wyłoniła kolejne 24 konsorcja. W ich skład wchodzi 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich UE oraz innych krajów uczestniczących w Programie Erasmus+. Poinformowano o tym w komunikacie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Koordynatorem jednego z tych zwycięskich konsorcjów będzie krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. Polska uczelnia będzie liderem sieci European Space University of Earth and Humanity.

4 kolejne polskie uczelnie wejdą w skład innych konsorcjów jako partnerzy. Politechnika Warszawska wejdzie w skład European Universities of Technology Alliance. Politechnika Poznańska stanie się częścią sieci EUNICE - European University for Customised Education. Politechnika Śląska będzie partnerką EURECA-PRO The European University Alliance on Responsible Consumption and Production. Natomiast Uniwersytet Śląski stanie się członkiem konsorcjum Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs.

„Komisja Europejska odpowiedziała dziś w zdecydowany sposób na wezwanie studentów w sprawie umożliwienia większej swobody studiowania w całej Europie” – powiedziała, cytowana na stronie MNiSW, wiceprzewodnicząca ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas.

Jak dodała, 41 uniwersytetów europejskich (17 działających już i 24 nowe), wspartych kwotą 287 milionów euro z budżetu UE, to już namacalna rzeczywistość dla wielu studentów.

„Pandemia COVID-19 pokazała, że głębsza współpraca ponad granicami, dyscyplinami i kulturami jest jedynym sposobem na wyjście z kryzysu i na budowanie odporności. Uniwersytety Europejskie są kluczowym elementem budulcowym obszaru edukacji dla Europy” - skomentowała komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.

Idea Uniwersytetów Europejskich (European Universities) to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci europejskich uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami, prowadzącymi wspólnie zaawansowane badania naukowe. Propozycję zaaprobowali przywódcy państw Unii Europejskiej, a 14 grudnia 2017 roku zyskała ona oficjalną aprobatę Komisji Europejskiej.

Uniwersytety Europejskie mają rozwijać mobilność studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także wspierać jakość, integrację i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego.