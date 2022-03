"Ponieważ apeluję do was o jedność, o brak politycznych sporów, postanowiłem skierować tę ustawę do ponownego rozpatrzenia" - powiedział w środę prezydent do uczestników posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Reklama

Nowela Prawa oświatowego wzmacnia rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach.

Reklama

Prezydent powiedział, że zawetował tę nowelizację, spełniając apele środowisk opozycyjnych. Jak dodał, miał do niej zastrzeżenia, ale też w noweli był także szereg rozwiązań, które popierał i które jego zdaniem powinny zostać wprowadzone.

"Odłóżmy to na później. Na razie do tej ustawy jest weto, proszę uznać temat za zakończony, niech on nam nie przeszkadza w sprawach najważniejszych dla bezpieczeństwa Polski. Przed państwem w Sejmie ustawa o obronie ojczyzny. Bardzo państwa proszę, abyście ją błyskawicznie przyjęli. Jest nam niezwykle potrzebna" - zaapelował prezydent.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o obronie ojczyzny Sejm ma przeprowadzić w czwartek.

Apel o jedność i unikanie sporów

Apeluję do całej sceny politycznej o jedność oraz o unikanie politycznych sporów, możemy spodziewać się różnego rodzaju ataków, które mają nas zdeprecjonować i skłócić - mówił w środę prezydent Andrzej Duda otwierając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Duda zaapelował do przedstawicieli sił politycznych o "bezwzględną jedność".

"Dlatego, że możemy spodziewać się również i na nas różnego rodzaju ataków, przede wszystkim w tej chwili propagandowych, będą i są już używane różne sposoby, żeby nas zdeprecjonować, żeby nas skłócić, żeby wzbudzić niepokój w naszym społeczeństwie, sądzę, że będzie się to intensyfikowało w ciągu najbliższych dni" - powiedział prezydent.

"Dlatego poprosiłem państwa o spotkanie, żeby zaapelować do całej sceny politycznej o jedność przede wszystkim w tych sprawach najważniejszych, żebyśmy uniknęli w tej chwili politycznych sporów, żeby też ludzie w naszym kraju wiedzieli, że jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej, że wszyscy doskonale rozumieją powagę sytuacji" - mówił Duda.

"Sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna i bardzo o tę jedność proszę, bardzo proszę o powstrzymanie się od politycznych swarów, bardzo proszę o działania takie, które jest najpewniej pojętym działaniem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że Polska pomaga Ukrainie jak tylko może to robić, podziękował szczególnie za pomoc udzielaną wszystkim uciekającym przed wojną.

"Spośród wszystkich uchodźców, jak podają organizacje międzynarodowe, jest u nas około 56 proc. Mieszkańcy Ukrainy uciekają także do Mołdawii, na Węgry i na Słowację. Ale zdecydowana, absolutna większość jest u nas, szacujemy, że to już jest w tej chwili ponad pół miliona osób, które znajdują się na terenie naszego kraju" - powiedział Duda.

"Jest dla mnie wielką radością, że jako Polacy stajemy na wysokości zadania, pomagamy, wielu ludzi wkłada w to całe swoje serce (...). To są niezwykle wzruszające i poruszające obrazy" - podkreślił prezydent. (PAP)