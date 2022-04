Joanna Walczak, dyrektorka zespołu szkół w Lublińcu, mówi, że korepetycjami rodzice opłacają dziś często spokój sumienia. – Gdy mam ze swoimi klasami lekcje matematyki, widzę, że niektórzy uczniowie odpływają. Słyszę potem od nich, że to, co przespali, nadrobią na korepetycjach – opowiada. Podkreśla, że jej szkoła organizuje zajęcia dodatkowe. Darmowe. – Ale dzieci nie mają ochoty na nie chodzić. Rodzice też kręcą nosem. Również na zajęcia wyrównawcze zaproponowane przez MEiN nie ma chętnych. Dochodzi do paradoksów, że uczeń wychodzi z nich 15 min wcześniej, bo musi zdążyć na… korepetycje.