Jak podkreśla CKE, udział szkół w przeprowadzaniu próbnych egzaminów jest dobrowolny, jednak większość placówek decyduje się je zorganizować, by pomóc uczniom sprawdzić poziom przygotowania do egzaminów właściwych.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026 – harmonogram i przebieg

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, próbny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w połowie stycznia 2026 roku i potrwa trzy dni. Każdy z testów rozpoczynać się będzie o godzinie 9:00.

Terminy egzaminów próbnych dla ósmoklasistów:

• 12 stycznia (poniedziałek) – język polski

• 13 stycznia (wtorek) – matematyka

• 14 stycznia (środa) – język angielski

Uczniowie zmierzą się z arkuszami opracowanymi przez CKE w formule zgodnej z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Dla wielu to pierwsza poważna próba przed egzaminem kończącym szkołę podstawową, który odbędzie się w maju. Nauczyciele podkreślają, że wyniki próbnych testów pomagają nie tylko ocenić wiedzę uczniów, ale też wskazać obszary wymagające powtórki.

Dwa terminy próbnych matur – styczeń i marzec 2026

W przypadku maturzystów CKE przewidziała dwa etapy próbnych egzaminów pisemnych. Pierwszy odbędzie się w dniach 12–16 stycznia, a drugi w terminie 4–6 marca 2026 r.. Egzaminy będą odbywać się w dwóch sesjach dziennie – porannej (od godz. 9:00) i popołudniowej (od godz. 14:00).

Próbne matury w styczniu obejmą przedmioty rozszerzone, które uczniowie wybierają zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami rekrutacyjnymi na studia. Z kolei marcowa sesja poświęcona będzie egzaminom obowiązkowym na poziomie podstawowym.

Szczegółowy harmonogram próbnych matur – styczeń 2026

CKE opublikowała również dokładny plan przeprowadzania poszczególnych egzaminów w styczniu.

12–16 stycznia 2026 r. – egzaminy rozszerzone:

12 stycznia (poniedziałek) – rano: historia sztuki, po południu: historia muzyki

13 stycznia (wtorek) – rano: fizyka, po południu: filozofia

14 stycznia (środa) – rano: biologia, po południu: historia

15 stycznia (czwartek) – rano: chemia, po południu: geografia

16 stycznia (piątek) – rano: wiedza o społeczeństwie

Te egzaminy skierowane są do uczniów, którzy wybrali przedmioty dodatkowe i zamierzają zdawać je na poziomie rozszerzonym. Jak przypomina CKE, wyniki próbnych matur nie są wliczane do ocen końcowych, ale mogą być ważnym elementem przygotowań do właściwego egzaminu.

Marcowa sesja próbnej matury – przedmioty obowiązkowe

Drugi termin, czyli 4–6 marca 2026 r., to czas, gdy maturzyści przystąpią do egzaminów próbnych z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym.

Harmonogram marcowej sesji:

4 marca (środa) – język polski

5 marca (czwartek) – matematyka

6 marca (piątek) – język angielski

To właśnie te trzy przedmioty są wymagane na maturze i muszą je zdać wszyscy uczniowie kończący szkołę średnią. Egzaminy rozpoczną się tradycyjnie o godzinie 9:00.

Dlaczego warto przystąpić do egzaminów próbnych?

Choć udział szkół w organizacji egzaminów próbnych jest dobrowolny, pedagodzy zachęcają, by uczniowie potraktowali je jak prawdziwy egzamin. To doskonała okazja, by:

poznać strukturę arkuszy egzaminacyjnych,

sprawdzić swoje umiejętności pod presją czasu,

nauczyć się strategii rozwiązywania zadań,

zidentyfikować słabsze obszary przed egzaminem właściwym.

Dzięki temu uczniowie w maju mogą podejść do egzaminów z większym spokojem i pewnością siebie.

CKE przypomina: próbne egzaminy to nie obowiązek, ale szansa

Centralna Komisja Egzaminacyjna zwraca uwagę, że próbne egzaminy nie są formą oceniania, lecz mają charakter diagnostyczny. Wyniki służą przede wszystkim uczniom i nauczycielom, by ocenić stopień przygotowania do egzaminów w nowej formule.

Warto więc potraktować je jako ważny element przygotowań, a nie tylko formalność. Im wcześniej uczniowie oswoją się z arkuszami, tym większe mają szanse na sukces podczas właściwych egzaminów w maju 2026 roku.