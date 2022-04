Maturzysta – tak jak w latach ubiegłych – musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Według CKE, 2,6 proc. tegorocznych absolwentów nie będzie zdawać ani jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego - to osoby, które złożyły pisma o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na mocy obowiązujących od tego roku przepisów dotyczących absolwentów techników i szkół branżowych.

Deklaracje o chęci zdawania jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 37,9 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkól branżowych. Dwa egzaminy - zgodnie z deklaracjami - ma zdawać 29,5 proc., trzy egzaminy - 24,3 proc., cztery egzaminy - 5,1 proc., pięć egzaminów - 0,5 proc., sześć egzaminów - 0,1 proc.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski, którego zdawanie zadeklarowało 192,7 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 66,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się matematyka – zdawać ją chce 77,5 tys. absolwentów, czyli 26,8 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się geografia – chce ją zadawać 65,3 tys. osób, czyli 22,6 proc., a na czwartym – język polski – chce ją zdawać 63,8 tys. osób, czyli 22,1 proc.

Na kolejnych miejscach są: biologia, którą chce zdawać 46,8 tys. tegorocznych absolwentów (16,2 proc.), chemia – 25,4 tys. (8,8 proc.), historia – 20,4 tys. (7,1 proc.), fizyka – 19,7 tys. (6,8 proc.), wiedza o społeczeństwie – 18,2 tys. (6,4 proc.), informatyka – 9,8 tys. (3,4 proc.), język niemiecki – 5,5 tys. (1,9 proc.), historia sztuki – 3,7 tys. (1,3 proc.).

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.

Podobnie, jak w zeszłym roku i dwa lata temu, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Na maturze nie będą w tym roku obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne

Na maturze nie będą w tym roku obowiązywały specjalne wytyczne sanitarne, takie jak były w 2020 i 2021 r. – poinformował w połowie kwietnia w komunikacie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

"W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów" - poinformował dyrektor CKE.

Podał, że podczas egzaminów obowiązują "Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego", opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089, w zakresie, w jakim odnoszą się one do sytuacji egzaminacyjnej.

W wytycznych tych wskazano m.in., że do szkoły uczęszczać mogą tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to także pracowników szkół – do pracy mogą przechodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rekomenduje się także ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikacie dotykania oczu, nosa i ust, a także niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

Zaleca się regularne czyszczenie - z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących - infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć. Zaleca się też wietrzenie sal i części wspólnych - co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

W wytycznych wskazano też, że jeśli u ucznia zaobserwowane zostaną objawy mogące wskazać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, objawów choroby zakaźnej, dyrektor szkoły ma odsunąć go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność - wezwać pomoc medyczną.

Do tegorocznej matury przystąpi 41 abiturientów z Ukrainy

Do polskich egzaminów maturalnych przystąpi w tym roku 41 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE wprowadziła dla nich pewne ułatwienia na egzaminach, m.in. mogą mieć wydłużony ich czas.

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z 21 marca br. wprowadziło możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski. Zgodnie z nim uczniowie z Ukrainy mogli w polskiej szkole, w której obecnie się uczą, złożyć deklarację chęci przystąpienia do egzaminu. W przypadku matury mogli to zrobić do 31 marca br., a w przypadku egzaminu ósmoklasisty do 11 kwietnia.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, deklaracje zdawania polskiej matury złożyło 41 osób, obywateli Ukrainy. Łącznie mają oni przystąpić - zgodnie z deklaracjami - do 201 egzaminów pisemnych.

10 deklaracji przekazano ze szkół ponadpodstawowych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Warszawie (obejmuje woj. mazowieckie), 9 do OKE w Jaworznie (woj. śląskie), do 7 do OKE w Łomży (obejmuje dwa województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie) i do OKE w Poznaniu (obejmuje trzy województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie), 5 do OKE we Wrocławiu (województwa dolnośląskie i opolskie), po 1 do OKE w Łodzi (województwa łódzkie i świętokrzyskie) i do OKE w Krakowie (województwa małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Do OKE w Gdańsku nie przekazano deklaracji.

Tak jak polscy abiturienci, także abiturienci obywatele Ukrainy muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać maturę, muszą uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Marcowe rozporządzenie ministra edukacji i nauki umożliwiło Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wprowadzenie dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Pod koniec marca CKE opublikowała aneksy do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i matur zawierające informacje na temat tych dostosowań.

Zgodnie z nimi, czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym może zostać wydłużony dla abiturienta, któremu przysługuje dostosowanie, ze 170 minut do 255, a na poziomie rozszerzonym ze 180 minut do 270 minut. Czas trwania egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym pozostaje bez zmian, ale na poziomie rozszerzonym może być wydłużony ze 180 minut do 270 minut. Tak samo będzie, jeśli chodzi o egzamin z języka obcego - na poziomie podstawowym czas pozostaje bez zmian, a na rozszerzonym może być wydłużony ze 150 minut do 210 minut.

Czas trwania egzaminów z przedmiotów dodatkowych zdawanych na jednym poziomie - rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie) może być wydłużony ze 180 minut do 270 minut.

Arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie arkuszem treściowo tożsamym z arkuszem w formie standardowej, ale z dostosowaniami, tj. instrukcjami oraz poleceniami przetłumaczonymi na język ukraiński, ale teksty i zadania będą w języku polskim., a zapisywanie rozwiązań zadań wymagane będzie w języku polskim.

Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym będzie arkuszem treściowo tożsamym z arkuszem w formie standardowej, ale pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań, treść zadań – zostaną przetłumaczone na język ukraiński. Zapisywanie rozwiązań zadań będzie możliwe w języku ukraińskim.

Arkusz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będzie arkuszem treściowo tożsamym z arkuszem w formie standardowej z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia przetłumaczone na język ukraiński, zadania będą w języku obcym, tak samo jak zapisywanie ich rozwiązań.

Arkusze z wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz arkusze z języków obcych nowożytnych na poziomie dwujęzycznym będą arkuszami treściowo tożsamymi z arkuszami w formie standardowej. Zapisywanie rozwiązań zadań: w arkuszach z języków obcych nowożytnych będzie w danym języku obcym nowożytnym, w arkuszu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego na poziomie rozszerzonym – w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, w arkuszach z pozostałych przedmiotów – w języku polskim.

Ze względu na wydłużony czas pisania egzaminów będą one przeprowadzane w oddzielnej sali.

Możliwe będzie korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) na egzaminie z wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem egzaminów z: matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym. Słownik ma zapewnić szkoła lub sam uczeń.

Zalecane jest zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub zapewnienia wsparcia psychologicznego. Zalecane jest też zapewnienie obecności tłumacza (język polski – język ukraiński), który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.