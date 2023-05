Reklama

Matury rozpoczęły się w czwartek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Minister Czarnek do maturzystów

"Matury 2023 rozpoczęte bez żadnych przeszkód. Wyniki matur próbnych pokazały, że jesteście dobrze przygotowani – dacie radę! Wszystkim maturzystom życzę powodzenia" – napisał na Twitterze minister Czarnek.

Przepustka na studia

Powodzenia maturzystom życzył także wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

"Przed Wami egzamin, który rozpoczyna kolejny, bardzo ważny etap w życiu. Wierzę, że osiągnięte wyniki staną się dla Was przepustką na wymarzone studia. Życzę Wam sukcesów, a Waszym Rodzicom i Nauczycielom powodów do dumy i satysfakcji. Powodzenia!" – napisał na Twitterze Bernacki.

Zachęty do studiowania medycyny

Maturzystów wspiera również minister zdrowia Adam Niedzielski, który ma nadzieję, że wielu z nich zdecyduje się potem na studia medyczne.

"Powodzenia Maturzyści! Kwitną kasztany, więc będzie dobrze. Życzę, żeby jak najwięcej z Was odnalazło swoją przyszłość na studiach medycznych. Na najbliższy rok akademicki, na kierunkach lekarskich przygotowaliśmy 11 tys. miejsc. Ciekawa praca, możliwość rozwoju, dobre zarobki!" – wskazał na Twitterze szef MZ.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl