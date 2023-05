Reklama

Rozpoczęcie matury 2023 już za nami. Dziś rano absolwenci liceów i techników napisali pierwszy egzamin – z języka polskiego na poziomie podstawowym. Aby zdać, trzeba było uzyskać 30 proc. punktów.

Matura 2023: 5 maja egzamin z angielskiego

Reklama

Już jutro natomiast zdający zmierzą się z kolejnym obowiązkowym egzaminem maturalnym – z wybranego języka obcego nowożytnego. O godzinie 9.00 przewidziano rozpoczęcie egzaminu z języka angielskiego, a o godz. 14.00 pozostałych języków. Podobnie jak w poprzednich latach także i na maturze 2023 najczęściej wybieranym językiem jest angielski.

„Przecieki z angielskiego”, „arkusze CKE 2023 angielski”. O co chodzi?

Stres przed jutrzejszym egzaminem sprawia, że maturzyści wyszukują w sieci podpowiedzi i wskazówek, co może pojawić się na maturze 2023 z angielskiego. Szukają nie tylko zagadnień wymaganych na egzamin czy poglądowych arkuszy CKE, ale przede wszystkim sprawdzają, czy do internetu nie wyciekły zadania z tegorocznej matury z angielskiego albo nawet całe arkusze. W wyszukiwarki wpisują najczęściej: „przecieki z angielskiego”, „arkusze CKE 2023 angielski” czy „co będzie na maturze 2023 z angielskiego”.

Takie zachowania wykorzystują oszuści. Nawiązują kontakt z maturzystami i sugerują, że mają dostęp do tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych CKE i oferują do nich wgląd za określoną opłatę. Na komunikatorach lub specjalnych stronach zapewniają, że doszło do przecieku z angielskiego i mogą udostępnić rzekome arkusze CKE na 2023 rok. Ale nie za darmo.

Matura 2023: „Mamy arkusze z angielskiego” – uważaj na takie komunikaty

Jak działają „maturalni oszuści”? Zazwyczaj chcą, by zapłacić im specjalnym smsem albo kliknięciem w link na komunikatorze. W zamian mają rzekomo udostępnić arkusz, który pojawi się na maturze z angielskiego.

Eksperci apelują, by w maturalnym zamieszaniu nie dać się nabrać na komunikaty typu: „wyciekły arkusze maturalne” albo „mamy arkusze CKE”. Zazwyczaj są to po prostu kompilacje zadań z poprzednich lat tak przygotowane, by przypominały faktyczny arkusz CKE.

Pułapki zastawione przez oszustów mogą skutkować np. tym, że po wysłaniu zaledwie jednego smsa osoba zostaje wpisana na płatną listę, a pobierane od niej opłaty stają się regularne. Jeśli natomiast zdający kliknie w podejrzany link, oszuści mogą pozyskać jego dane lub włamać się do komputera czy telefonu.

Angielski na maturze 2023. Lepiej sprawdź arkusze CKE z poprzednich lat

Przed maturą z angielskiego najlepiej dać sobie spokój z szukaniem „przecieków”. Więcej pożytku i utrwalenia wiedzy zyskacie przez zapoznanie się z wymaganiami maturalnymi lub dostępnymi arkuszami egzaminacyjnymi z poprzednich lat.

Poniżej dla ułatwienia podajemy linki do arkuszy CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z trzech ostatnich lat.

Arkusz CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z 2022 roku

Transkrypcja nagrań 2022

Arkusz CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z 2021 roku

Transkrypcja nagrań 2021

Arkusz CKE z angielskiego na poziomie podstawowym z 2020 roku

Transkrypcja nagrań 2020