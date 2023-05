Reklama

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących zdają egzaminy w nowej formule (Formuła 2023). Z kolei tegoroczni absolwenci techników, szkół branżowych II stopnia i abiturienci z wcześniejszych roczników zdają w starej formule (Formuła 2015).

Egzamin pisemny z angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się o godz. 9.00. Niezależnie czy był zdawany w starej, czy w nowej formule, trwał 120 minut.

Brak sygnałów o nieprawidłowościach

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, pytany przez PAP, o przebieg egzaminu, powiedział, że nie było sygnałów o nieprawidłowościach.

Arkusze egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym CKE ma ujawnić w piątek po południu.

Matura z języków nowożytnych

W piątek o godz. 14.00 rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: z niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.

Arkusze egzaminacyjne z tych języków CKE ma ujawnić w piątek wieczorem.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, są m.in. języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym będą przeprowadzone we wtorek 9 maja, rano.

Egzaminy z niemieckiego na poziomie rozszerzonym i egzamin na poziomie dwujęzycznym będą 10 maja po południu, z rosyjskiego – 11 maja po południu, z francuskiego – 12 maja po południu, z włoskiego – 18 maja po południu, a z hiszpańskiego – 22 maja po południu.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka