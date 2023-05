Reklama

Matura 2023: Angielski najpopularniejszy

Egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego to jeden z obowiązkowych egzaminów, do których muszą przystąpić absolwenci liceów i techników w ramach matury 2023. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej osób zdecydowało się na zdawanie języka angielskiego - blisko 97 proc. wszystkich maturzystów. Oznacza to, że do matury z angielskiegona poziomie podstawowym przystąpiło ponad 260 tys. osób.

Pozostali maturzyści – czyli około 10 tys. uczniów – zadeklarowało chęć zdawania innego języka obcego: francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Te egzaminy odbędą się jeszcze dziś, 5 maja, o godzinie 14.00.

Matura 2023: Arkusze CKE z angielskiego na poziomie podstawowym

Mniej więcej w tym samym czasie CKE opublikuje na swoich stronach internetowych. arkusze egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Do sieci trafią arkusze CKE z formuły 2023 oraz 2015.

Zaledwie kilka minut później te same arkusze maturalne znajdziecie na naszych stronach. W przystępnej formie opublikujemy zarówno arkusze CKE w formule 2015, jak i arkusze CKE w formule 2023.

Matura: Arkusze CKE w formule 2023 i 2015

Dlaczego arkusze egzaminacyjne z angielskiego będą w dwóch formułach? Podział wynika z przeprowadzonej w 2017 roku reformy szkolnictwa, która zlikwidowała gimnazja. Formułę 2015 przewidziano dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum, formułę 2023 natomiast dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.).

Matura z angielskiego: Poziom trudności

Przed opublikowaniem przez CKE arkuszy maturalnych z angielskiego nie wiemy, co było dokładnie na egzaminie. Wiadomo jedynie, że matura z angielskiego na poziomie podstawowym odpowiadała poziomowi B1 oraz B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.