Absolwent-rekordzista do wieku 70 lat pracował jako lekarz rodzinny w miejscowości Troia; był tam też w przeszłości burmistrzem.

Wcześniej zrobił dyplomy między innymi z prawa, nauk politycznych, literatury, filozofii, pedagogiki, rolnictwa, technologii żywności, turystyki, historii, biotechnologii, archeologii – wymienia agencja Ansa.

Doktor ukończył także siedem kursów na medycynie, w tym medycyny sportu i prawa sanitarnego.

“Jestem najstarszym studentem na świecie, ale po tym ostatnim dyplomie już się zatrzymam” - wyjaśnił Altobelli i zapowiedział: „Teraz zajmę się pisaniem”.

„A młodym ludziom mówię, by kochali wszystko, co robią; by wykonywali swoją pracę z uśmiechem i spokojem” - dodał senior i "wieczny student".