Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podczas konferencji prasowej w Sejmie w czwartek odniósł się do dzisiejszej konferencji prasowej minister edukacji Barbary Nowackiej i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego ws. programu "laptop dla uczniów".

Reklama

"Przecieki" z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

"Dowiadujemy się, że z powodu wątpliwości KE ten program może zostać skasowany. Nasi oponenci mówią, że nie ma na niego pieniędzy, podczas gdy kilka tygodni temu ogłaszali, że przygotowali budżet, w którym pieniądze są dosłownie na wszystko" - powiedział Cieszyński. "Nasi oponenci mówią, że problemem jest Krajowy Plan Odbudowy i brak środków europejskich, ale w piśmie, które otrzymało MC z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest jasno wskazane, że chodzi o uzupełnienie pewnych dokumentów, wprowadzenie modyfikacji, a czas na rozliczenie tzw. kamieni milowych jest do trzeciego kwartału 2025 roku" - powiedział.

Reklama

"Minister Nowacka nie przygotowała uaktualnienia specyfikacji sprzętu, nie zrealizowała zmian w rozporządzeniu, więc Ministerstwo Cyfryzacji, nawet gdyby chciało, nie może ogłosić stosownego przetargu" - poinformował Cieszyński.

Na platformie X Cieszyński powiedział, że "Nowacka nie podjęła żadnych działań w stronę tego, aby program zrealizować: nie ruszyły konsultacje rozporządzenia ws. specyfikacji sprzętu (nie da się zrobić bez tego przetargu, więc Ministerstwo Cyfryzacji ma związane ręce), nie sfinalizowano prac nad strategią cyfryzacji edukacji (także kamień milowy z KPO), zlikwidowano zespół w Instytucie Badań Edukacyjnych, zajmujący się budową portalu http://edukacja.gov.pl, na którym miały być materiały do wykorzystania przez uczniów".

Nowacka: Czekamy na pieniądze z KPO

Minister edukacji Barbara Nowacka we wtorek w TVN24 zapytana, "czy zgodnie z założeniami programu wspierania kompetencji cyfrowych uczniów czwartoklasiści otrzymają 1 września bezpłatnie laptopy, powiedziała, że +nie ma pieniędzy+". W czwartek w południe wspólnie z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim zostaną ogłoszone plany dotyczące laptopów.

Zwróciła uwagę, że "są poważne zastrzeżenia Komisji Europejskiej, dotyczące przygotowania tego programu, jego sensowności i zabezpieczenia młodych przed cyberzagrożeniami". "Oczywiście laptopy czy tablety przydadzą się jako mechanizm wyrównywania szans. Musi to być jednak powiązane ze strategią edukacji cyfrowej i z bezpieczeństwem w sieci" - powiedziała szefowa ME.

Zapowiedziała, że wspólnie z ministerstwem cyfryzacji przygotowywany jest "program naprawczy" dotyczący laptopów.

Laptop dla każdego czwartoklasisty

Zgodnie z uchwaloną w ubiegłym roku ustawą o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, począwszy od roku szkolnego 2023/2024 kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych mają otrzymywać bezpłatnie laptopy. Mają być one kupowane centralnie, a następnie trafiać do organów prowadzących szkoły i do uczniów. Przekazywanie urządzeń rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia ma odbywać się na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia.

W uzasadnieniu do projektu ustawy jako źródło sfinansowania programu wskazano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Laptopy dla pierwszego rocznika czwartoklasistów, który otrzymał je we wrześniu 2023 r., kupione zostały dzięki mechanizmowi prefinansowania przez Polski Fundusz Rozwoju.

Autor: Olga Łozińska