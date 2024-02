Ministra edukacji Barbara Nowacka razem z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim zdecydowali o dalszych losach programu „Laptop dla ucznia”. Według pomysłu wdrożonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości polegał na tym, by począwszy od roku 2023, każdy czwartoklasista otrzymał na własność komputer. Okazał się jednak problemem dla nowych ministrów – Komisja Europejska miała wątpliwości co do źródeł finansowania.

Barbara Nowacka i Krzysztof Gawkowski zdecydowali dziś, że w 2024 roku komputerów dla dzieci nie będzie. Powód? Szereg nieprawidłowości, jakie w realizacji programu zostawił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jak pisaliśmy, Komisja Europejska uważa, że nie może zakwalifikować wydatków z Krajowego Programu Odbudowy (z tych środków program miał być finansowany, nie zaplanowano na niego w budżecie innych pieniędzy).

Nowacka przypomniała w czasie konferencji, że posłowie PiS rozdawali laptopy w kampanii wyborczej. Jako pierwsi opisywaliśmy ten temat w DGP.

Likwidacja programu "Laptop dla ucznia"

Likwidacja programu to jednak duże wyzwanie dla koalicyjnych ministrów. Co prawda drugiej – muszą dostarczyć czwartoklasistom sprzęt do końca września. Zobowiązuje ich do tego ustawa przyjęta w lipcu 2023 r. Można by ją nowelizować, ale będzie wymagała podpisu prezydenta. A trudno zakładać, że Andrzej Duda zgodzi się na anulowanie całego programu. Ministrowie staliby się łatwym celem PiS – już dziś posłowie opozycji zaczęli krytykować rząd w social mediach.

Zarówno Nowacka, jak i Gawkowski deklarują, że program związany z przekazywaniem sprzętu dzieciom planują uruchomić. Tylko w innej formie. Już nie jako przekazywanie komputerów, a również innych mobilnych urządzeń.

- Do końca czerwca wraz z ekspertami z Instytutu Badań Edukacyjnych przygotujemy spójną strategię, która pozwoli nam rozmawiać z Komisją Europejską o wsparciu dla tego programu – powiedziała Nowacka.

Jak zaznaczył Krzysztof Gawkowski, MC i MEN otrzymały informacje o nieprawidłowościach w związku z przetargiem na laptopy. Zostanie w tej sprawie złożone doniesienie do prokuratury.