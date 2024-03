Lokalny dziennik „Messaggero Veneto” podał w sobotę, że uroczystość zorganizował uniwersytet w Modenie, gdzie urodził się Gianluigi Giovetti i gdzie w 1947 roku ukończył studia na wydziale chemii. Wtedy również postanowił podjąć następne studia na wydziale chemii farmaceutycznej, by pracować w rodzinnej aptece.

Jednak z powodu biurokracji - jak wyjaśniła gazeta - nie uznano mu wówczas praktyk w laboratorium i z tego powodu nie mógł przystąpić do końcowego egzaminu.

Troje dzieci seniora skontaktowało się z uniwersytetem, by w jego imieniu podjąć starania o przyznanie mu dyplomu. Uczelnia przystąpiła do wyjaśnienia okoliczności tej sytuacji i po kontroli postanowiła przyznać mu dyplom ukończenia i drugiego kierunku. Przedstawiciele uniwersytetu podkreślili, że doceniają zamiłowanie sędziwego mężczyzny do nauki i jego szacunek dla wartości dyplomu.

Senior w czasie ceremonii online pozdrowił swoją dawną uczelnię słowami: „Jako 102-latek mówię wam: niech żyje życie!”.