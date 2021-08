Na rynku nieruchomości nie brakuje ofert zupełnie niecodziennych. Spichlerze, młyny, dźwigi czy jaskinie – to wszystko czeka na nabywców o najbardziej wyszukanych gustach. Chcąc stać się właścicielem czegoś nietuzinkowego, można rozważyć nawet zakup prywatnego zamku. Nie musi być to od razu obiekt na miarę Wawelu czy Malborka, do których utrzymania należałoby zatrudnić całą armię ludzi. Na nowych właścicieli czekają też obiekty znacznie skromniejsze.

Skromny zamek we Francji

Najmniejszy zamek, który można dziś kupić to nieruchomość we Francji. Chodzi o warownię położoną niedaleko miejscowości Riberac. Pochodzący z XIV wieku średniowieczny obiekt ma około 385 metrów kwadratowych powierzchni – salon, jadalnia, kuchnia, pralnia i 6 sypialni z łazienkami. Wnętrze zamku zachowane jest w średniowiecznym klimacie. Odnajdziemy tu kamienne schody, duże kominki, parkiety czy elementy dekoracyjne np. wykusze. Mała powierzchnia mieszkalna wcale nie łączy się z niską ceną. Zamek jest w dobrym stanie, ale cenę na poziomie 1,2 mln euro trudno nazwać przystępną… Wraz z zamkiem nabywca zostanie właścicielem wolnostojącego domu gościnnego o powierzchni 67 metrów kwadratowych (salon z aneksem, łazienka, sypialnia, kuchnia). W cenę wliczony jest również ogród o powierzchni 8 tys. m kw. otoczony kamiennym murem.

Władaj średniowieczną osadą

W zestawieniu zamków na sprzedaż nie mogłoby zabraknąć obiektu z Włoch. Zamek położony jest niecałe 3 km od miejscowości Pieve Santo Stefano i ma powierzchnię 753 metrów kwadratowych. Oferta nie dotyczy jednak tylko zamku. Płacąc 195 tys. euro – około 890 tys. zł - możemy stać się właścicielami średniowiecznej mini osady. Kompleks składa się z XIV-wiecznej wieży, ogrodu o powierzchni 260 metrów kwadratowych, gruntów ornych, pastwisk i niewielkiego lasu. Sam budynek pochodzący ze średniowiecza posiada 3 kondygnacje oraz poddasze. W wieży natomiast mamy do zagospodarowania cztery piętra połączone kamiennymi schodami. Na parterze odnajdziemy kuchnię z jadalnią, łazienkę, sypialnię, a na piętrze pokój dzienny wraz z sypialnią. Charakter nieruchomości całkowicie oddaje średniowieczny i toskański charakter – terakotowe płytki na podłodze, drewniane belki podtrzymujące strop. A jak spędzać czas w zamku we Włoszech? Prawdopodobnie nie ma lepszej propozycji niż kolacja na świeżym powietrzu na średniowiecznym tarasie, gdzie w akompaniamencie śródziemnomorskiego klimatu możemy obserwować malownicze krajobrazy Toskanii.

Zamek z gajem oliwnym

Zostańmy we Włoszech, ale przenieśmy się do niedalekiej Umbrii - do miejscowości Foligno. Tutaj biuro nieruchomości proponuje nam także średniowieczny zamek o łącznej powierzchni prawie 900 metrów kwadratowych. Pierwsze wzmianki o obiekcie pochodzą z XIII wieku. Zamek składa się z 5 sypialni i 6 łazienek, a wszystko to możemy nabyć za 3,5 mln euro. Do tego w pakiecie otrzymamy ogród otoczony wielowiekowym kamiennym murem, a nawet prywatną kaplicę, która została odrestaurowana. Do dyspozycji mamy również wybrukowany taras, z którego bezpośrednio możemy się udać drewnianymi schodami prosto do naszej wieży, gdzie na parterze znajduje się pierwsza sypialnia. Charakteru nadaje oryginalny XIX-wieczny wystrój i stropy podtrzymywane drewnianymi belkami. W pozostałych sypialniach odnajdziemy XVIII-wieczne antyki i kominki. Dodatkowo mamy tu znowu prawdziwą gratkę – wybierając tę nieruchomość staniemy się także właścicielem gaju o powierzchni 4 hektarów, gdzie rośnie 470 drzew oliwnych.

Francuski Chateau w Bordeaux

1000 metrów kwadratowych na 3 kondygnacjach plus 3 domki letniskowe za 2 mln euro – to już oferta zamku, który możemy kupić w Bergerac we Francji niedaleko Bordeaux. Francuskie Chateau pochodzi z XII wieku i posada bogatą wielowiekową historię. Zamek zbudowano na planie kwadratu z wieżyczkami obronnymi na każdym rogu oraz wieżą we frontowej części. Oczywiście we francuskiej posiadłości nie mogłoby zabraknąć winnicy. Winorośl jest uprawiana na 14 hektarach, a produkuje się z niej wytrawne i słodkie wina białe, różowe i czerwone. W obiekcie odnajdziemy również wszystkie niezbędne pomieszczenia do produkcji i przechowywania trunku.

Coś dla bardziej nowoczesnych

Dosyć niecodzienną lokalizacją jak na zamek są Stany Zjednoczone. Jednak także i tutaj - dokładnie w stanie Michigan - możemy wejść w posiadanie takiej nieruchomości. Za 3,5 mln nabędziemy XIX-wieczny obiekt o powierzchni niecałych 1,1 tys. metrów kwadratowych. Zamek Henderson, bo o nim mowa, został zbudowany dokładnie w 1895 roku przez jednego z lokalnych biznesmenów. Cała nieruchomość obejmuje siedem łazienek, salę balową i aż 25 pokoi. Architektura zamku nawiązuje do stylu Queen Anne, a budynek zbudowano z piaskowca. We wnętrzu odnajdziemy mahoniowe, klonowe, dębowe czy brzozowe wyposażenie. Ważna informacja dla osób obawiających się surowego zimnego zamkowego charakteru jest taka, że marmurowe podłogi są podgrzewane. Do zamku przynależy również 3-hektarowa działka.

Zamek wielkości mieszkania

Powyższe propozycje to jedne z najmniejszych zamków, które dziś czekają na nowych właścicieli. Nawet jednak na tym rynku pojawiają się obiekty znacznie mniejsze. Na przykład w 2015 roku na właścicieli czekał zamek z 1842 roku, który miał tylko 73 m kwadratowych. Warownię tę wzniesiono w hrabstwie Worcester. Właściciel miał do dyspozycji dwie sypialnie, pokój dzienny oraz ośmioboczną, trzypiętrową wieżę, na której szczycie znajduje się wyjście na taras. Obiekt w bardzo dobrym stanie wyceniony był na 250 tys. funtów.

Oskar Sękowski, Bartosz Turek, Zespół Analiz HRE Investments