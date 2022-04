Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu opublikowali w czasopiśmie „Exposure and Health” artykuł, który podsumowuje aktualną wiedzę na temat mikro- i nanocząstek oraz tego, jak trafiają do naszych jelit. Okazuje się, że jeśli pijemy z plastikowych butelek, to do naszego organizmu trafia prawie 100 tys. cząsteczek plastiku rocznie.

Cząstki mikroplastiku mają średnice od 0,001 do 5 mm. Cząstki nanoplastiku są mniejsze od 0,001 mm.

Rezygnacja z korzystania z plastikowych butelek może w zależności od tego, gdzie żyjemy, zmniejszyć ilość spożywanego przez nas plastiku nawet o 50 tys. cząstek, czyli o około połowę.

Czy plastik powoduje raka

Profesor i współautor badań Lukas Kenner podkreśla, że mikroplastik jest szczególnie szkodliwy dla osób, które zmagają się z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego.

Problem z mikroplastikiem polega między innymi na tym, że jest on powszechnie wykorzystywany w służbie zdrowia, ponieważ jest on stosunkowo bezpieczny i sterylny w chirurgicznych i szpitalnych warunkach.

Badacze zwracają uwagę na to, że musimy przyśpieszyć badania nad niewielkimi cząstkami plastiku, ponieważ ludzie spożywają go coraz więcej. – Sprawdzenie czy i w jaki sposób może indukować karcynogenezę jest coraz pilniejsze – powiedział Kenner.