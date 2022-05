Głównym jest fakt, że środki te są powszechnie dostępne. Wierzymy w ich moc działania tak bardzo, że bierzemy je nawet na choroby wirusowe, których nie leczą. A że są przepisywane w nadmiernych ilościach, liczba niezużytych leków rośnie. I choć każda niewykorzystana tabletka powinna trafić do pojemników na przeterminowane medykamenty, tak się nie dzieje. Pozbywamy się starych lekarstw w najprostszy sposób: wrzucając je do kosza na śmieci lub do toalety. W rezultacie lądują na wysypiskach lub w kanalizacji. Swoje dokładają też rolnicy. W hodowli antybiotyki stosowane są nie tylko do leczenia zwierząt, ale też prewencyjnie, by nie zachorowały. Do tego karmi się je nimi, by szybciej rosły i nabierały masy. Zwierzęta wydalają je z moczem i jeśli rolnik nie utylizuje ścieków, trafiają na pole. Do pełnego obrazu brakuje jeszcze zakładów farmaceutycznych, które zasilają ścieki poprodukcyjnymi odpadami z resztkami antybiotyków.