Misja JUICE - projekt realizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną - polega na wystrzeleniu ważącej 5 ton sondy, mającej dotrzeć do układu Jowisza, w którym zbada trzy jego lodowe księżyce: Ganimedesa, Europę i Kallisto - wyjaśniono w środowej informacji spółki Creotech Instruments. Szacowany budżet przedsięwzięcia to ok. 1,6 mld euro - wskazano.

Reklama

Polska elektronika wesprze badania naukowe EAK

Wkład w misję ma też Creotech Instruments, odpowiadający we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN "za montaż elektroniki dwóch z łącznie dziesięciu instrumentów badawczych umieszczonych na pokładzie sondy JUICE: komputera instrumentu RPWI oraz systemu zasilania instrumentu SWI" - poinformowano. RSWI jest przeznaczony do scharakteryzowania emisji radiowych i środowiska plazmowego Jowisza i jego księżyców lodowych. SWI przeznaczony jest natomiast do badania rozkładu temperatury, składu oraz dynamiki stratosfery i troposfery Jowisza, a także egzosfer i powierzchni lodowych księżyców - wyjaśniono.

Reklama

Przypomniano, że zespół inżynierów elektroników spółki w partnerstwie z hiszpańskim oddziałem AIRBUS D&S CRISA brał udział w testowaniu oraz charakteryzacji modeli kwalifikacyjnego (EQM) oraz lotnego (PFM), podsystemów zasilania (PCDU/EPS) oraz baterii całej sondy JUICE.

Jowisz i jego księżyce

Celem misji, jak dodano, jest poznanie lodowych księżyców oraz zbadanie środowiska wokół Jowisza. Oficjalne miejsce i data startu to port kosmiczny w Gujanie Francuskiej - 13 kwietnia o godz. 14.15 czasu polskiego.

Prezes Creotech Instruments dr hab. Grzegorz Brona zwrócił uwagę, że misje kosmiczne o tak dużej skali jak zbliżająca się do startu misja JUICE to wydarzenia, które szeroko komentuje cały świat i nie tylko sektor kosmiczny. "Jako ludzkość pierwszy raz tak dokładnie zbadamy warunki fizyczne panujące w środowisku Jowisza, największej planety Układu Słonecznego" - wyjaśnił Brona, cytowany w środowej informacji. Dodał, że w przedsięwzięcie zaangażowani są specjaliści z różnych krajów, firm i "sztab wybitnych ekspertów z wąskich dziedzin".

Lepsze od satelitów

"Misja JUICE obejmująca lot i zaplanowane badania zajmie kolejnych kilkanaście lat, podczas gdy my, będziemy kontynuowali misję Creotech Instruments, coraz mocniej zaznaczając swoją pozycję na arenie międzynarodowej i przyczyniając się do rozwoju branży kosmicznej – polskiej, europejskiej oraz światowej" – wskazał.

Wiceprezes Creotech Instruments Jacek Kosiec, wyjaśnił, że instrumenty badawcze biorące udział w misjach badających głęboki kosmos, jak ma to miejsce w przypadku JUICE, muszą odpowiadać znacznie wyższym wymaganiom i oczekiwaniom co do niezawodności w porównaniu do np. satelitów przeznaczonych do operowania na orbicie ziemskiej. "Musimy brać pod uwagę, że komunikacja z sondą JUICE od momentu nadania przez nią komunikatu do chwili odbioru przez sondę sygnału zwrotnego, będzie trwać blisko 2 godziny, dlatego kluczowym dla powodzenia misji jest wysoki poziom autonomiczności systemów oraz ich niezawodności w ekstremalnie trudnych warunkach próżni z wysoką radiacją i zmiennymi temperaturami" - wskazał.

Creotech Instruments to polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi; osiągnął zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do 150 kg. Spółka dysponuje własnymi zakładami produkcyjnymi elektroniki na terenie kraju oraz zaplecze integracji małych satelitów - wskazano w informacji. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ skr/