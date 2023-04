Reklama

Baza na Księżycu z lokalnych surowców

Ding Lieyun, czołowy badacz z Huazhong University of Science and Technology, powiedział lokalnym mediom, że pierwsze cegły zrobione z księżycowej ziemi mogłyby powstać w czasie misji Chang 8 w 2028 roku.

Wcześniej Państwo Środka sygnalizowało, że chińska baza księżycowa będzie zasilana energią jądrową, a na jej wyposażeniu znajdą się m.in. lądownik, orbiter i łazik. Wszystkie to ma być zbudowane w czasie misji kosmicznych Chang 6, Chang 7 i Chang 8. Nie było wówczas jasne, czy cała baza zostanie zbudowana z surowców dostępnych na Księżycu.

“Ostatecznie budowa mieszkań poza Ziemią jest kluczowa nie tylko w kontekście ludzkiej eksploracji kosmosu, ale także dla Chin i ich potrzeb jako potęgi kosmicznej” – mówił wcześniej w osobnym wywiadzie dla „China Science Daily” Ding Lieyun.

Harmonogram misji

Yu Dengyun z China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) przedstawił harmonogram chińskich misji kosmicznych. Według niego Chang 6 ma ruszyć w 2025 roku, zaś jej celem będzie zbieranie materiałów z dalekiej strony Księżyca. Chang 7 wystartuje rok później i będzie szukać lodu. Z kolei Chang 8, w ramach której ma powstać baza księżycowa, jest planowana na 2028 rok.

Chiny w kosmosie

Chiny wysyłały już sondy na Księżyc, zbudowały własną stację kosmiczną, a także mają coraz większe plany w stosunku do Marsa. Wszystko to sprawia, że Pekin będzie rywalizować z Waszyngtonem jeśli chodzi o dostęp do minerałów i innych surowców pozaziemskich.

Uważa się, że Księżyc daje możliwości wytworzenia bezodpadowej energii jądrowej, która mogłaby zaspokoić potrzeby Ziemi przez 250 lat. Eksperci obawiają się jednak, że różne państwa świata mogą wejść w ostry spór dotyczący księżycowych surowców.