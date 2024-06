Odkrycie nowej asteroidy blisko Ziemi

Reklama

Z informacji podanych przez Europejską Agencję Kosmiczną wynika, że asteroidę o średnicy od 120 do 260 m naukowcy odkryli 16 czerwca – niecałe dwa tygodnie przed jej pojawieniem się w pobliżu Ziemi – dzięki obserwacjom prowadzonym w obserwatorium SAAO w Kapsztadzie (RPA).

Badacze NASA przekazali z kolei, że według ich obliczeń Planetoida 2024 MK „odwiedziła” nas już dekadę wcześniej. Wtedy przeleciała koło Ziemi w pięciokrotnie większej odległości i astronomowie jej nie zauważyli.

Reklama

O co chodzi z metodą wykrywania NEO?

Obiekt sklasyfikowany jako NEO (Near-Earth Object, czyli obiekt bliski Ziemi) nie stanowi zagrożenia dla Błękitnej Planety. Jednak fakt, że naukowcy dostrzegli go tak późno, świadczy o potrzebie dalszego doskonalenia metod wykrywania w naszym kosmicznym sąsiedztwie asteroid, które ze sporym prawdopodobieństwem mogłyby się zderzyć z Ziemią.

Znanych jest kilkadziesiąt tysięcy obiektów NEO. Odkrywają je, katalogują i śledzą specjalistyczne projekty obserwacyjne, takie jak NEOWISE i Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System).

Potencjalnie niebezpieczne asteroidy (PHA)

Spośród tych ciał niebieskich wyróżnia się tzw. potencjalnie niebezpieczne asteroidy (Potentially Hazardous Asteroids, PHA). To obiekty, które zbliżają się na 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 odległości do Księżyca) i mają rozmiary na tyle duże (czyli o średnicy większej niż 140 metrów), że ich uderzenie w powierzchnię Ziemi wywołałyby katastrofę o skali regionalnej.

Planetoida 2024 MK to kolejny duży obiekt, jaki przelatuje w tym roku w pobliżu Ziemi. Wcześniej mijały nas m.in. Bennu i Apophis, a w ostatni czwartek na odległość 6,6 mln km zbliżyła się do nas asteroida 2011 UL21 o średnicy od 1,7 do 3,9 km, poruszająca się z prędkością 25,9 km/s.

Informacje o przewidywanych bliskich przelotach planetoid są dostępne w internecie. Można je śledzić np. na stronie Centrum ds. Badań Obiektów Bliskich Ziemi (Center for ear Earth Object Studies, CNEOS) pod adresem https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/. (PAP)

abu/ bar/