Odkrycie chińskich naukowców pokazuje, że "cząsteczki wody mogą przetrwać na obszarach Księżyca oświetlonych przez Słońce w postaci uwodnionych soli".

Lądownik Chang’e 5 pracował w pobliżu wulkanicznej formacji Mons Ruemker na północy Oceanu Burz czyli w północno-zachodniej części widocznej strony Księżyca. To dziewiczy rejon, jeśli chodzi o lądowania. Z tego miejsca pobrano ok. 500 g materiału spod powierzchni i 1,5 kg regolitu z powierzchni Księżyca.

Reklama

To nie pierwszy dowód obecności wody na Srebrnym Globie. Detektory podczerwieni należące do NASA potwierdziły obecność wody na Księżycu w 2020 r. Jej ślad odnaleziono także po analizach próbek gruntu, sprowadzonych podczas misji przeprowadzanych w latach 60. i 70. XX w.

Cytowani we wtorek przez AFP chińscy badacze podkreślają, że próbki Chang'e 5 pochodzą ze "znacznie większej szerokości geograficznej" i dostarczają nowe informacje co do formy, jaką woda przyjmuje na powierzchni Księżyca.

Reklama

Pod koniec czerwca 2024 r. kolejna chińska misja Change'6 sprowadziła prawie dwa kilogramy materiału badawczego, ale tym razem ze strony Księżyca niewidocznej z Ziemi. Naukowcy liczą, że dzięki analizie przywiezionych ostatnio materiałów dowiedzą się więcej o różnicach geologicznych po obu stronach Księżyca.

Celem Pekinu jest przeprowadzenie załogowego lądowania na Księżycu przed 2030 r. i ukończenie budowy księżycowej bazy badawczej do 2035 r.(PAP)

mzb/ zan/