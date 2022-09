„To nie jest zarzut do społeczeństw, to jest zarzut do instytucji edukacyjnych” - mówi Wachowiak. „Trzeba uświadomić, jak ważna jest ekonomia, w życiu nie tylko przedsiębiorstwa, ale w życiu każdego człowieka.

Reklama

Każdy powinien wiedzieć, jak wyglądają mechanizmy ekonomiczne, co to jest inflacja, co to jest PKB” - dodaje.

„To są podstawowe rzeczy, ale bez nich nie jest możliwa edukacja na wyższym poziomie. Dlatego na SGH uruchomimy Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, żeby podnieść świadomość społeczną jeśli chodzi o ekonomię i gospodarkę - zapowiada rektor uczelni.