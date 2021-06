Oto kilka wskazówek, które pozwolą Ci zmodyfikować według Bloomberga swój rozkład dnia tak, by zwiększyła się jakość Twojej pracy.

Reklama

1. Ustal, kiedy jesteś najbardziej czujny(-a)

O której godzinie zazwyczaj budzisz się w sposób naturalny, nie wymuszony przez budziki? Wiele osób jest najbardziej produktywnych niedługo po przebudzeniu i wtedy powinny wykonywać najbardziej wymagające prace. Pracownicy biurowi są zazwyczaj najbardziej produktywni ok. 11, ale w Twoim przypadku może to być inna godzina.

2. Dostosuj odpowiednio swój grafik pracy

O ile to możliwe, staraj się pracować w godzinach swojej największej produktywności. To często godzinowy przedział od 11 do 15. Jeśli jesteś typem sowy, to unikaj pracy w godzinach porannych.

3. Jedz o odpowiednich godzinach

To, o których godzinach jesz, ma duży wpływ na rytm okołodobowy. Warto przenieść sporą część kalorii na śniadanie i lunch oraz jeść lekką kolację na trzy do pięciu godzin przed snem. Sprawia to, że przyśpieszamy nasz metabolizm w ciągu dnia i spowalniamy w nocy, gdy nie potrzebujemy dużych ilości energii.

4. Uzdrów swoją dietę

Nasz wewnętrzny zegar różnie reaguje na poszczególne składniki odżywcze. Regularne podjadanie niezdrowych przekąsek może doprowadzić do jego chronicznego rozregulowania.

5. Porozmawiaj ze swoim szefem

Wyjaśnij szefowi, jakie są twoje naturalne predyspozycje i w jakich godzinach jesteś najbardziej efektywny. Niestety, badania pokazują, że tzw. nocne marki są stereotypowo postrzegane jako osoby mniej skuteczne i sumienne niż skowronki.

6. Wybieraj odpowiednie momenty

Jeśli jesteś menedżerem, to poznaj swoich podwładnych i miej na uwadze to, jakim typem pracownika są. Wygłaszanie ważnych przemów do osób, które wybudzają się koło 11 z samego rana będzie nieskuteczne.

7. Śpij, gdy jesteś zmęczony

Pamiętaj o regeneracji i zadbaj o efektywny sen. Temperatura, hałas i światło to czynniki, które decydują o jego jakości.