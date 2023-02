Jaka jest najbardziej niedoceniana cecha, która pomaga ludziom osiągać sukcesy? Umiejętność klarownego pisania. Nieistotne, w jakiej branży pracujesz. Jeżeli potrafisz w przemyślany i strategiczny sposób pisać, to będziesz miał (-a) też więcej pewności w interakcjach z innymi – korespondencji mailowej, podczas publicznych przemówień, a nawet niezobowiązujących pogawędek – czytamy w tekście.

Jak poprawnie komunikować się? Autorka podkreśla dobór odpowiedniej formy do treści – jeżeli zamierzamy przekazać kompleksowe dane, to najlepsza będzie prezentacja w PowerPoincie, jeżeli przekazujesz decyzję zarządu, to najskuteczniejszy będzie szczegółowy mail. Han zachęca także do unikania branżowego żargonu – prosty i zrozumiały język jest najbardziej efektywny w przedstawianiu złożonych tematów. Akronimy to też nie jest dobry pomysł. Rozważ wykorzystanie grafik lub analogii.

Precyzja i konkret

Kolejnym istotnym elementem dobrej komunikacji jest zawieranie w przekazie kluczowych informacji. Nie zakładaj, że odbiorca zna kontekst tak dobrze jak ty. Poinformuj go natomiast o kluczowych rzeczach takich jak: informacja, do czego odnosi się nasza wiadomość albo przybliżenie kluczowych do podjęcia działań czy deadline’ów. Zadbaj także o to, by wiadomość była zwięzła i czytelna.

Pozostałe rady Han to przedstawienie odbiorcy własnego procesu myślowego (i zachęta do feedbacku) oraz zachowanie pisarskiej precyzji.