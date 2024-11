Według raportu UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl "Polacy na granicy wypalenia zawodowego", jeszcze trzy lata temu 65,3 proc. respondentów zauważało u siebie jakiś objaw wypalenia zawodowego. "Obecnie aż 78,3 proc. aktywnych zawodowo Polaków wskazuje, że ma co najmniej jeden z czternastu badanych symptomów wypalenia zawodowego. 15,6 proc. temu przeczy, a 6,1 proc. nie potrafi się określić w tej kwestii" - poinformowali autorzy raportu.

5 najczęstszych objawów

Zwrócili uwagę, że nastąpił wzrost o 13 p.p. Obecnie najwięcej osób zgłasza długotrwałe oraz silne poczucie zmęczenia lub wyczerpania i braku energii – 43,4 proc. Na drugim miejscu widać brak satysfakcji z pracy i motywacji do działania – 25,2 proc., a na trzecim – zwiększenie dystansu do pracy – 20,8 proc. Dalej w zestawieniu plasuje się rozdrażnienie i niechęć do obowiązków zawodowych – 20,6 proc. Jak wskazano "TOP5" zamyka zmniejszenie wydajności – 20,1 proc.

Kultura stresu i presja

"Nie dziwi mnie, że ten problem dotyka blisko 80 proc. respondentów. Przyczyn należy szukać w kulturze stresu, ciągłych deadline’ach i nieustanej presji, by się wykazać" – skomentował Michał Pajdak z platformy ePsycholodzy.pl. Eksperci ocenili, że to "bardzo niepokojący wynik". Jak zaznaczył psycholog Michał Murgrabia z platformy ePsycholodzy.pl. – Silne i długotrwałe objawy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i problemów w pracy. "Kluczowe jest, aby rozpoznać je odpowiednio wcześnie i podjąć działania, zanim doprowadzą do wypalenia. Dla części osób nie obejdzie się bez konsultacji ze specjalistą" – uważa ekspert.

Zdaniem autorów raportu znaczny wzrost odsetka osób z symptomami wypalenia zawodowego wskazuje na to, że wzrosło poczucie niepewności i stresu wśród aktywnych zawodowo Polaków. "Ludzie coraz bardziej martwią się o swoją stabilność finansową i przyszłość" – stwierdził Murgrabia. Z kolei zdaniem Michała Pajdaka, problem będzie dalej narastał.

Zatarte granice pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym

W ocenie autorów raportu współczesny tryb życia, szczególnie w dobie pracy zdalnej, sprawia, że granice między życiem prywatnym i zawodowym mocno się zacierają. Wskazali, że stała dostępność online i konieczność reagowania na wiadomości po godzinach pracy przyczyniają się do przemęczenia. Niedobory snu, brak ruchu, niewystarczająca ilość przerw czy relaksu mogą wyczerpywać zasoby psychiczne. "Wiele osób odczuwa chroniczne zmęczenie wynikające z próby nadążenia za wszystkim" – zwraca uwagę współautor badania. Dodaje, że "pracodawcy powinni brać większą odpowiedzialność za utrzymywanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym swoich pracowników".

Pracodawca powinien zachęcać do urlopów

Eksperci radzą też, by pracodawcy robili to, wprowadzając elastyczne godziny pracy i ograniczając nadgodziny, aby pracownicy mieli czas na regenerację. "Rolą pracodawcy jest zachęcanie do korzystania z urlopów i regularnych przerw w pracy, aby zapobiegać długotrwałemu przeciążeniu. Właściciele firm powinni racjonalnie planować zadania i cele, delegować obowiązki, wprowadzać rotację zadań" – przekonuje Pajdak.

Prawie połowa Polaków za dużo pracuje

Autorzy badania podkreślili, że spośród 14 wymienionych w ankiecie symptomów najwięcej osób wskazało długotrwałe i silne poczucie zmęczenia lub wyczerpania i braku energii, które trwa mimo odpoczynku i nie jest związane z żadną chorobą – 43,4 proc.

"To pokazuje, że blisko połowa aktywnych zawodowo Polaków za dużo pracuje. Pracodawcy powinni to brać pod uwagę i stworzyć warunki, w których pracownicy mogą odpoczywać i dbać o swoje zdrowie" - ocenił Michał Murgrabia. Kluczowe jest, by praca była dobrze zorganizowana, a pracownicy mieli przestrzeń na regenerację, nie tylko np. krótsze godziny pracy" – zaznaczył.

Według Pajdaka wypaleni zawodowo pracownicy często szukają możliwości zmiany zajęcia, aby uciec od stresujących warunków.

Autorzy raportu dodali, że na końcu zestawienia symptomów wypalenia zawodowego są trudności w relacjach pracowniczych – 8,2 proc. Do tego 8,3 proc. ankietowanych postrzega swoją pracę jako bezsensowną lub jest sfrustrowanych obowiązkami zawodowymi. Natomiast 9,9 proc. nie lubi swojej pracy i nie chce jej wykonywać.

Zdaniem ekspertów te kwestie mogą prowadzić do konfliktów i pogorszenia atmosfery w pracy. "Warto zwrócić na nie uwagę i podejmować działania, które poprawią zarówno relacje między pracownikami, jak i ich poczucie sensu wykonywanych obowiązków" – podsumował Murgrabia.

Raport pt. "Polacy na granicy wypalenia zawodowego" powstał na podstawie badania metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie ponad 1008 dorosłych i pracujących Polaków. (PAP)