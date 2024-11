Łączenie ludzi, wykazywanie się determinacją i bycie dobrym słuchaczem – oto niektóre z cech, których młodsze pokolenia poszukują u liderów. Tak twierdzą przedstawiciele pokolenia Z i millenialsi, którzy wzięli udział w szczycie One Young World w Montrealu w Kanadzie – podaje CNBC.

Cechy lidera: Wytrwałość i determinacja

„Istotne jest, aby liderzy byli na czele, działali w interesie ludzi, a nie w interesie własnym lub małej grupy” – powiedziała Sue Whisky, dyrektorka generalna i założycielka organizacji Environmental Network Malawi, która rozmawiała z Tanią Bryer z CNBC podczas wrześniowego szczytu. Według niej również wytrwałość i determinacja są ważne u liderów.

Podczas gdy niektórzy przywódcy „nie zawsze kierują się dobrymi intencjami”, według Whisky, nawet ci o różnych poglądach mogą „siedzieć w tym samym pokoju”. „Wszyscy możemy stworzyć świat, jaki chcemy. Wszyscy możemy pracować nad osiągnięciem pokoju” – powiedziała.

Przywódca ma słuchać i rozumieć

Dla północnoirlandzkiej polityczki, Cara Hunter, empatia i zrozumienie są najważniejsze. „Znaczenie słuchania nigdy nie może być niedoceniane” – powiedziała. Hunter, która w 2020 r. została członkinią Zgromadzenia Irlandii Północnej w East Londonderry w wieku 24 lat, powiedziała, że chętnie słucha, czego młodsi od niej oczekują od edukacji.

Psychologia łączenia ludzi

Łączenie ludzi z różnych środowisk jest ważne dla byłego gracza rugby Tendai Mtawarira, który nazwał południowoafrykańską gwiazdę rugby Siya Kolisi „wielkim liderem”. Kolisi poprowadził swoją drużynę do zdobycia Pucharu Świata w 2019 roku ze względu na swoją zdolność do „wydobycia z każdego tego, co najlepsze” – powiedział Mtawarira. Mtawarira prowadzi The Beast, fundację, która pomaga młodym ludziom zdobywać umiejętności życiowe poprzez edukację i sport, a także Lead Like a Girl – stypendium dla nastoletnich dziewcząt.

Rozwiązywanie problemów

Według przedsiębiorczyni Laury Stocco, przywództwo polega na rozwiązywaniu problemów. „Jeśli nie słuchasz, będziesz [...] próbował wdrożyć fantastyczne zmiany, które uważasz za rozwiązania, ale których ludzie, którym próbujesz przewodzić, nie potrzebują ich lub nie chcą” – powiedziała. Zapytana, czego chcą młodzi liderzy, Stocco stwierdziła: „Chcemy być wysłuchani i chcemy mieć możliwość podejmowania działań, abyśmy mogli naprawdę zaprojektować przyszłość, której pragniemy”.