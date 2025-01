Na to, w jaki sposób zwiększać naszą popularność w miejscu zatrudnienia wskazuje w artykule dla portalu Psychology Today Jordan Birnbaum.

Ciekawość

Nie będziemy lubiani, jeżeli nie jesteśmy zainteresowani innymi. Fascynują nas najbardziej osoby, które obchodzimy, prawda? Ciekawość wobec innych jest nie tylko motorem rozwoju osobistego, ale także czynnikiem prowadzącym do poprawy psychicznego samopoczucia. Przebywanie wśród osób ciekawych innych podnosi również samoocenę.

Komplementy

Należy zrobić rozróżnienie między „podlizywaniem się” i służalczością a autentycznymi wyrazami uznania. Szczere dawanie komplementów to jednak trudne zadanie, które może mieć znaczący wpływ na innych. Jak się do tego zabrać? Zastanów się, co najbardziej podziwiasz czy szanujesz w drugiej osobie, a następnie powiedz jej to.

Wspólne zainteresowania

Ludzie, którzy cenią i interesują się podobnymi do nas rzeczami, są dla nas ujmujący. Pasja dzielona z kimś ma większą wartość niż pasja w samotności. Wspólnota zainteresowań łączy zespoły.

Wskazówka? Birnbaum podpowiada, że warto w różnych kontekstach (np. w komunikatorach wideo) zawodowych pokazywać rozmówcom elementy wskazujące nasze zainteresowania.

Charyzma

Charyzma to być może najbardziej niezrozumiały ludzki atrybut. Myśli się o niej jako o magicznej właściwości, którą posiada się od urodzenia, albo nie. Według psycholog Susan Fiske na charyzmę składają się życzliwość połączona z kompetencjami. Jeżeli ktoś jest w czymś dobry, a przy tym sprawia, że my czujemy się lepsi, to jest to bardzo silne połączenie.

Wrażliwość (jako silna strona)

Poczucie bezpieczeństwa definiowane jako umiejętność wyrażania szczerych myśli i uczuć bez obawy przed odwetem jest elementem, który powinien być powszechny w zawodowych zespołach, jeżeli mają one dobrze prosperować. Bardzo ważne jest, by pokazywać swoją wrażliwość z pozycji siły – mówimy o sobie delikatne rzeczy, bo czujemy się pewnie. Sprawi to, że pewniej poczują się także ludzie wokół nas.

Biurowa polityka

Ludzie, którzy mają ambicje robienia korporacyjnej kariery, często unikają w pracy uprawiania polityki, wszystkie swoje siły koncentrując na wykonywaniu obowiązków i realizacji celów. Birnbaum podkreśla, że w każdej firmie polityka jest niezbędnym elementem stabilizującym i organizującym. Nie oznacza jednak intryg czy przekrętów. Tak naprawdę chodzi o budowanie znaczących relacji, które w ogólnym rozrachunku mają większe znaczenie niż wyniki biznesowe.