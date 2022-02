Dostępną w Polsce europejską grę liczbową Eurojackpot czeka szereg dużych zmian. Najważniejszą nowością będą dwa losowania gry tygodniowo – do obecnych piątkowych dojdą losowania we wtorki, co oznacza więcej szans na wygraną w tygodniu. Z kolei maksymalna pula na główne wygrane zwiększy się z 90 do 120 milionów euro, czyli do ponad pół miliarda złotych. Zmiany zajdą także w zasadach typowania liczb – typować będziemy 5 z 50 i 2 z 12 liczb. Cena zakładu Eurojackpot pozostanie taka sama i będzie wynosić 12,50 zł.

Nowe zasady zaczną wchodzić w życie od soboty 19 marca. Od tego dnia zmieni się sposób typowania liczb: z pierwszego zbioru nadal typujemy 5 z 50, ale z drugiego będziemy typować 2 z 12 (obecnie 2 z 10), co sprawi, że kumulacje w grze będą jeszcze wyższe. Dodatkowo zmieni się procentowy podział puli na wygrane, dzięki czemu przewidywany jest wzrost wartości wygranych w każdym stopniu. Liczba stopni wygranych pozostanie bez zmian, a zatem nadal będzie ich 12. Reklama Zmianie ulegnie także wysokość puli na wygrane. Warto podkreślić, że już teraz Eurojackpot oferuje graczom w Polsce wygrane idące w setki milionów złotych. Najwyższa polska wygrana w tej grze wyniosła do tej pory ponad 206 milionów złotych! Po zmianach w Eurojackpot do wygrania może być nawet 120 milionów euro, czyli ponad 500 milionów złotych. Pula gwarantowana, od której zaczynamy grę, to równe 10 milionów euro (ponad 45 milionów zł). Reklama Wtorkowe losowania odbywać się będą pomiędzy 20:15 a 21:00, piątkowe zaś bez zmian – między 20:00 a 21:00. W dniu losowania (wtorek i piątek) zakłady będzie można zawierać do godz. 19:00. Retransmisje z losowań dostępne będą jak dotychczas na lotto.pl. Pierwsze piątkowe losowanie Eurojackpot w nowej formule odbędzie się 25 marca, a pierwsze wtorkowe – 29 marca. W związku ze zmianami tymczasowo ograniczone będzie zawieranie zakładów na wiele losowań. Od 26 lutego 2022 roku będziemy mogli zagrać na maksymalnie trzy kolejne losowania, od 5 marca na dwa, a od 12 marca już tylko na najbliższe. Od soboty 19 marca opcja gry na wiele losowań będzie ponownie dostępna – zagrać będzie można aż na 8 kolejnych losowań, a nie jak obecnie na 4. Więcej szczegółów, w tym tabela wygranych obowiązująca od losowania w piątek 25 marca, znajduje się na stronie internetowej www.lotto.pl. W Polsce gra Eurojackpot jest dostępna od 9 września 2017 roku. Zakłady można zawierać w sieci naziemnej punktów LOTTO, poprzez stronę www.lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej LOTTO. Poniżej pięć najwyższych wygranych w Eurojackpot, które padły w Polsce: 1. 206550 000,00 zł, stopień: I (5+2), 13 sierpnia 2021, pow. bieruńsko-lędziński, 2. 193396500,00 zł, stopień: I (5+2), 10 maja 2019, pow. piotrkowski, 3. 96805666,90 zł, stopień: I (5+2), 11 września 2020, pow. pruszkowski, 4. 47222789,10 zł, stopień: I (5+2), 29 października 2021, Siemianowice Śląskie, 5. 26597867,60 zł, stopień: II (5+1), 29 czerwca 2018, Świeradów-Zdrój. Dołączenie Polski do grona państw, w których była już dostępna ta gra, stało się możliwe dzięki zmianom w ustawie o grach hazardowych. Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, uruchomił sprzedaż Eurojackpot w rekordowo krótkim czasie sześciu miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy. Oprócz Polski w grze Eurojackpot uczestniczą następujące państwa: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry. Źródło informacji: Totalizator Sportowy UWAGA: Za materiał opublikowany przez redakcję PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”.