Sprawa jest ważna, a nawet prestiżowa, dla obydwu firm. TikTok jest jedną z najpopularniejszych platform mediów społecznościowych na świecie, z ponad miliardem użytkowników. Universal to największa firma muzyczna na świecie, posiadającą prawa do muzyki wielu największych gwiazd na świecie.

Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, The Weeknd, Ariana Grande, Drake, Justin Bieber, Rihanna, Eminem… Można wymieniać bardzo długo.

Reklama

TikTok zapewnia, że będzie nadal oferował muzykę artystów z Universalu, nawet jeśli nie dojdzie do porozumienia. Jednak Universal ostrzegł, że wycofa swoją muzykę z tej platformy, jeśli się nie dogadają.

Jeśli Universal wycofa swoją muzykę z TikToka, będzie to bardzo bolesny cios dla platformy. TikTok wykorzystuje muzykę do tworzenia swoich popularnych filmów, a brak muzyki Universalu może zmniejszyć atrakcyjność platformy dla użytkowników. Tyle że będzie to również cios dla artystów z Universalu, którzy stracą możliwość dotarcia do ogromnej publiczności TikToka.

Reklama

Sprawa jest ważnym testem dla obu firm. TikTok musi zdecydować, czy chce zapłacić więcej za muzykę, aby zachować jej dostęp. Universal musi zdecydować, czy jest gotów stracić dostęp do ogromnej publiczności TikToka. Ostateczny wynik przesądzi być może o tym, jak platformy mediów społecznościowych i firmy muzyczne będą współpracować w przyszłości.