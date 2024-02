TikTokowi grozi kara w wysokości do 6 proc. światowego obrotu, jeśli KE uzna, że firma rzeczywiście naruszyła zasady DSA.

"Ochrona małoletnich jest głównym priorytetem"

"Ochrona małoletnich jest głównym priorytetem w zakresie egzekwowania przepisów aktu o usługach cyfrowych. Jako platforma, która dociera do milionów dzieci i nastolatków, TikTok musi w pełni przestrzegać aktu o usługach cyfrowych i ma do odegrania szczególną rolę w ochronie małoletnich w internecie. Dziś wszczynamy formalne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby zapewnić podjęcie proporcjonalnych działań w celu ochrony dobrego samopoczucia fizycznego i emocjonalnego młodych Europejczyków. Nie możemy szczędzić wysiłków, aby chronić nasze dzieci" - oznajmił Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Na podstawie przeprowadzonego do tej pory wstępnego postępowania wyjaśniającego, w tym analizy sprawozdania z oceny ryzyka, przesłanego przez TikTok we wrześniu 2023 roku, a także odpowiedzi TikTok na formalne wnioski Komisji o udzielenie informacji (dotyczących nielegalnych treści, ochrony małoletnich i dostępu do danych), Komisja podjęła decyzję o wszczęciu formalnego postępowania przeciwko firmie.

Akt o usługach cyfrowych nie określa żadnego prawnego terminu zakończenia tego postępowania. Czas trwania szczegółowego dochodzenia zależy od szeregu czynników, w tym od złożoności sprawy, stopnia, w jakim dane przedsiębiorstwo współpracuje z Komisją oraz od wykonywania prawa do obrony.

Z Brukseli Łukasz Osiński