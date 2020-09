European CYBERSEC Award to nagroda dla wybitnych osobowości lub podmiotów za wyznaczanie trendów, które podkreślają strategiczne znaczenie cyberbezpieczeństwa jako elementu bezpieczeństwa narodowego, społecznego i gospodarczego. W 2018 roku utrzymała ją Melissa Hathaway za wyjątkowe zasługi jako doradca ds. bezpieczeństwa cyfrowego prezydenta George’a W. Busha i Baracka Obamy. Przed rokiem wyróżniono Estonię i prezydent Kersti Kaljulaid za wysiłku na rzecz budowy zaufania w cyberprzestrzeni i zabezpieczenia globalnego cyfrowego DNA. W 2020 roku nagroda CYBERSEC trafiła do Wielkiej Brytanii, kraju słusznie uznawanego za potęgę cyfrową.

Odbierający nagrodę w imieniu rządu Wielkiej Brytanii minister Cyfrowej Infrastruktury Matt Warman podkreślił, że część sukcesu Wielkiej Brytanii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wynika z międzynarodowej współpracy z krajami o podobnych poglądach, ale również z wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego oraz współpracy ze środowiskiem akademickim.

Podejście Wielkiej Brytanii do kwestii bezpieczeństwa cyfrowego jest godne uwagi i obejmuje całe spektrum aktywności: od aktywnej cyber obrony prowadzonej przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego po dziedzinę identyfikacji i atrybucji cyberataków, w której Wielka Brytania jest liderem. W latach 2011-2016 rząd sfinansował krajowy program cyberbezpieczeństwa o wartości 860 mln funtów, w wyniku czego w 2016 r. utworzono Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCSC), którego celem jest poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego sektora publicznego. Kluczowym aspektem działalności był również program aktywnej obrony przed cyberprzestępczością. Minister Warman podzielił się z uczestnikami CYBERSEC Global 2020 sukcesami NCSC, wśród których znajduje się ponad 2000 odpartych ataków cybernetycznych.

Wielka Brytania podejmuje konkretne działania mające na celu ochronę cyberprzestrzeni przed wrogimi zachowaniami oraz chętnie dzieli się wiedzą specjalistyczną ze swoimi sojusznikami i innymi przyjaznymi krajami w celu wzmocnienia wspólnej reakcji na zagrożenia w cyfrowym świecie. Podejście to można zilustrować cytatem prokuratora generalnego Wielkiej Brytanii, Jeremy'ego Wrighta, który powiedział, że "Cyberprzestrzeń nie jest - i nigdy nie może być - światem bezprawia".

Należy również podkreślić stworzenie tętniącego życiem ekosystemu bezpieczeństwa cyfrowego i wysiłki Zjednoczonego Królestwa na rzecz promowania najnowocześniejszych technologii i doświadczeń związanych z uruchamianiem działalności na arenie światowej. Rok temu podczas CYBERSEC EXPO 2019 Pawilon Ambasady UK był doskonałym miejscem, gdzie można było zapoznać się z tymi działaniami.

W ostatnim czasie Wielka Brytania była również kluczowym podmiotem w debacie na temat bezpieczeństwa 5G – krajowe przepisy ostatecznie wykluczą chińskich dostawców zaangażowanych w zakłócenie łańcucha dostaw. Warto również odnotować wpływ Sir Julian King - były komisarz Unii Europejskiej ds. bezpieczeństwa oraz członka Rady Programowej CYBERSEC 2020 – który kierował unijnymi pracami nad dostosowaniem zestawu narzędzi bezpieczeństwa cyfrowego dla sieci 5G. To wspólne europejskie podejście utorowało drogę dla konkretnych rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci 5G w całej UE i odpowiednie przygotowanie do wdrożenia nowej generacji łączności bezprzewodowej. Wielka Brytania jest jednym z najsilniejszych głosów w NATO, który wzywa do wspólnej pracy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa sojuszu i jego zdolności ofensywnych w cyberprzestrzeni.

Agenda tegorocznej konferencji została stworzona przez Komitet Programowy CYBERSEC, w którego skład wchodzi wielu brytyjskich ekspertów, m.in. były dyrektor generalny NCSC, Ciaran Martin, były komisarz Unii Europejskiej ds. bezpieczeństwa, Sir Julian King oraz baronowa Pauline Neville-Jones.

