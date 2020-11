W raporcie wskazano, że Internet Rzeczy w połączeniu ze smartfonami, sieciami telekomunikacyjnymi, systemami informatycznymi, oprogramowaniem oraz maszynami, pozwala na tworzenie inteligentnych domów (smart home), miejsc pracy i życia (smart cities) i sprawia, że w globalnej zmianie technologicznej (smart world) uczestniczy każdy człowiek. Przeciętnie na jedną osobę przypadają prawie trzy podłączone do sieci urządzenia IoT.

Według raportu „Smart home, smart cities, smart world. Rozwój Internetu Rzeczy” zmiany w technologiach mobilnych przypominają rewolucję: światowa wartość rynku IoT wynosi 190 mld dol., a za sześć lat, w 2026 r. wartość ta ma osiągnąć 1,1 bln dol. To oznacza, że rocznie rynek ten będzie rósł o ok. 24 proc. W Polsce wartość rynku Internetu Rzeczy wyniosła w 2019 r. 2,2 mld dol. To o 6,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Autorzy raportu szacują, że do 2023 r. tempo rozwoju IoT w Polsce zwiększy się do 23,9 proc. rocznie.

Z badań przywołanych w raporcie wynika, że z rozwiązań opartych na Internecie Rzeczy korzysta 23 proc. Polaków. Ale potencjał jest większy, bo aż 55 proc. polskich konsumentów deklaruje, że w najbliższych latach chciałoby ich używać w codziennym życiu.

Raport wskazuje, że dużym zainteresowaniem cieszą się dziś roboty odkurzające. Z danych przywołanych w opracowaniu już 300 tys. Polaków używa takiego odkurzacza. Z kolei programatory ogrzewania domu wykorzystywany jest w 400 tys. gospodarstw, a 1,7 mln kolejnych planuje jego zakup, systemy zarządzania światłem wykorzystywane są w 0,2 mln gospodarstw domowych i mogłyby trafić do 1,6 mln domów.

Eksperci zwracają uwagę, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na urządzenia wykorzystujące rozwiązania typu Smart Home w polskich domach, coraz więcej sprzętu AGD i RTV powstającego w Polsce produkowane jest właśnie w tej technologii. Ich produkcją zajmuje się 17 fabryk, gdzie powstają najnowszej generacji telewizory, piekarniki, lodówki, pralki, zmywarki oraz okapy. Z kolei w siedmiu centrach R&D, trwają badania nad wykorzystaniem innowacyjnych technologii w segmencie elektroniki użytkowej.

Autorzy opracowania podkreślają, że na zachowania konsumentów i coraz częstsze sięgania po rozwiązania smart ma wpływ również pandemia COVID-19, a koronawirus stał się „szansą” dla szybszego rozwoju IoT. To właśnie m.in. narzędzia oparte na Internecie Rzeczy wspomagają walkę z COVID-19 – np. aplikacje śledzące koronawirusa czy rosnące znaczenie transakcji bezgotówkowych.

Według Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska pandemia spowodowała, że coraz więcej aspektów naszego życia przenosi się do cyfrowego świata także dla osób najrzadziej korzystających dotąd z nowoczesnych technologii. "Dziś okno przeglądarki stało się jedynym oknem na świat. Naszą misją jest by im pomagać, ale nie wszystko da się załatwić myszką i klawiaturą. Dlatego szczególnie teraz kluczowe jest wsparcie potencjału IoT w Polsce – głęboko wierzę, że pozwoli to nie tylko na szybki rozwój polskiej gospodarki, ale też na zrównoważony" – podkreśliła Orłowska, cytowana w komunikacie na temat wyników raportu.

Zdaniem jego autorów największą barierą dla rozwoju Internetu Rzeczy jest w tej chwili nieprzystające do potrzeb prawo. Zwracają uwagę, że w Polsce nie ma ani jednego aktu prawnego, który by ujmował kompleksowo problematykę Internetu Rzeczy. Podkreślają, że konieczne jest stworzenie projektu ustawy, który by w pełny sposób opisał kwestie regulacyjne związane z funkcjonowaniem rynku IoT, tak, aby przepisy wspierały rozwój rynku Internetu Rzeczy.

Według opracowania kolejną kwestią jest cyberbezpieczeństwo, a większość polskich przedsiębiorców ma obawy o bezpieczeństwo rozwiązań opartych na IoT. Zdaniem autorów raportu konieczna jest zmiana kultury korzystania z tego typu rozwiązań.

W ocenie autorów za rozwojem Internetu Rzeczy nie nadąża też edukacja. W Polsce siedem uczelni oferuje kierunki kształcenia dotyczące Internetu Rzeczy. "To zdecydowanie za mało" - podkreślono. Dodano, że niezbędne są także działania edukacyjne podnoszące świadomość konsumentów z korzyści płynących z IoT.