Prezes Tesli przedstawił swoją teorię, odpowiadając na artykuł z „National Geographic” o tym, jak toksoplazmoza (pasożyt często występujący u kotów) zdaje się powodować nieodpowiedzialne zachowanie młodych hien. Zarażone hieny bywają bardziej nieostrożne w stosunku do drapieżników takich jak lwy, niż zdrowe osobniki. W oszałamiającym (może też żartobliwym) skoku logicznym, Elon Musk zasugerował, że pasożyt jest w rzeczywistości tym, co powoduje, że ludzie tworzą zaawansowaną sztuczną inteligencję – podaje redakcja Futurism.com.

„Toksoplazmoza zaraża szczury, potem koty, a następnie ludzi, którzy robią filmy o kotach” – zatweetował Musk. „AI osiąga nadludzką inteligencję trenując na internetowych filmach o kotach, czyniąc w ten sposób toksoplazmozę prawdziwym arbitrem naszego przeznaczenia”.

Czy to kolejny memowy tweet Muska? Jak podaje portal Futurism.com, w tej teorii może być ziarno prawdy.

Toksoplazmoza jest jednokomórkowym pasożytem, który zazwyczaj zaraża szczury i myszy. Pasożyt, jak uważają naukowcy, wpływa na umysły gryzoni i powoduje, że przestają się one bać drapieżników, takich jak koty i ludzie. Te nieustraszone szczury podchodzą do kotów, zostają zjedzone, pasożyt przechodzi na koty, które następnie przekażą go ludziom.

Ale czy pasożyt ma również podobny wpływ na ludzi? Być może. Badania sugerują, że ludzie, którzy mają pozytywny wynik testu na toksoplazmozę, mogą wykazywać bardziej ryzykowne zachowania – podaje LiveScience. W rzeczywistości, badanie przeprowadzone na prawie 600 osobach w Czechach i 370 osobach w Turcji wykazało, że ci, którzy wykazali pozytywny wynik na toksoplazmozę, byli, ogólnie rzecz biorąc, bardziej narażeni na to, że doświadczą wypadku samochodowego.

Toksyczna kontrola umysłu

W ostatecznym rozrachunku jest jednak mało prawdopodobne, że pasożyt mózgu powoduje, że ludzie pracują nad superinteligentą AI. Nie każdy ma kota. Nie ma też dowodów na to, że toksoplazmoza sprawia, że chcemy tworzyć zaawansowane projekty informatyczne.

Ale może powodować, że podejmujemy bardziej ryzykowne zachowania, takie jak na przykład inwestowanie miliardów w firmę produkującą samochody elektryczne, próba kolonizacji Marsa albo próba kontrolowania całego rynku kryptowalut poprzez tweety.