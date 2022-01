Popularność zadań rekrutacyjnych związanych z Data Science w zeszłym roku wzrosła o 295 proc. w ujęciu rocznym, czytamy w raporcie. Na drugim miejscu pod względem liczby przeprowadzonych testów na platformie DevSkiller znalazł się Python (skok zapytań o 154 proc. rok do roku) i PHP (90 proc.). Pierwszą piątkę zamyka cyberbezpieczeństwo (69 proc.) i Quality Assurance (z 56 proc.).

„Wzrost popularności Data Science nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, jak cenne stały się dane dla firm na całym świecie. Ten trend napędza również dynamiczny rozwój Pythona” – uważa Jakub Kubryński, CEO DevSkiller.

W całym 2021 roku najbardziej poszukiwana była znajomość języków Java i SQL. Oba pojawiły się w 19 proc. zaproszeń do testów rekrutacyjnych. JavaScript, który w 2020 roku zajął pierwsze miejsce ex aequo z Javą, spadł na trzecie miejsce z wynikiem 18 proc. zaproszeń do testów. W pierwszej piątce znalazły się także Python (9 proc.) i PHP (6 proc.), przesuwając na niższe pozycje odpowiednio .NET/C# i CSS/HTML.

Gdzie mieszkają najlepsi deweloperzy?

Raport DevSkiller Top IT Skills 2022 pokazał także istotną zmianę w rankingu najlepszych inżynierów oprogramowania w ujęciu geograficznym. Pierwsze miejsce zajęli belgijscy deweloperzy, a następne deweloperzy z Chile i Włoch. Jedynym krajem, który utrzymał swoje miejsce w pierwszej piątce, była Polska, która po raz drugi z rzędu zamknęła stawkę. Ubiegłoroczni zwycięzcy - Australijczycy - zajęli dopiero 18. pozycję.

Najtrudniej jest znaleźć pracę początkującym deweloperom. Pracodawcy poszukują pracowników mających już doświadczenie na poziomie młodszego specjalisty. Do tej grupy skierowane było aż 40 proc. wszystkich zaproszeń do testów kodowania. Programiści ze średnim stażem mogli wybierać wśród 23,4 proc. wszystkich ofert, a do tych z najdłuższym stażem adresowano 36,6 proc. ogłoszeń.

Podwyżki dla wszystkich

W całym 2021 roku wzrosła nie tylko liczba ofert pracy w IT, ale również oferowane pensje. Specjaliści zatrudniani na stanowiskach juniorskich pracujący stacjonarnie mogli liczyć na wypłatę ponad 9 tysięcy złotych brutto na umowie o pracy lub netto na B2B - wynika z danych zebranych inhire.io. Ci pracujący w trybie zdalnym na nieco ponad 10 tysięcy złotych. W przypadku koderów z dłuższym stażem i zajmujących stanowiska seniorskie stawki rosły do 20-25 tysięcy złotych.

W podziale na znajomość języków średnie najwyższe wynagrodzenie, ponad 23 tysiące złotych, otrzymywali deweloperzy posługujący się językiem Scala. Podobną pensję oferowano programistom posługujących się językiem Kotlin. Najmniej, bo nieco ponad 16,5 tysięcy złotych zarabiali eksperci od PHP. W całym zeszłym roku specjaliści od Pythona, Javascript, Typescript, Ruby, Swifta mogli liczyć na 20 proc. wzrost wynagrodzeń.

Kluczowa kwestia: ile dostanę na rękę?

Brak określonej w ofertach pracy kwoty wynagrodzenia zniechęca doświadczonych deweloperów do odpowiedzi na nie. Wielu z nich przy okazji zmiany pracodawcy liczy również na podwyżkę. Niestety tylko 41 proc. wszystkich ogłoszeń w branży IT w IV kwartale 2021 roku zawierało widełki płacowe.

Wielu programistów wzięło sprawy w swoje ręce i wystąpiło o podwyżki do swoich szefów. Jak motywowali wnioski? Z badań Antal Market Research wynika, że 65 proc. z nich powołało się na rosnącą inflację. 42 proc. oczekiwało podwyżki w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków, a 40 proc. powołało się na planowane zmiany podatkowe związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Aż 49 proc. koderów liczyło na podwyżkę wynagrodzenia w związku ze zmianą stanowiska lub pracodawcy.

Biorąc pod uwagę staż pracy i zajmowane stanowisko, największy wzrost płac mogli odczuć specjaliści na stanowiskach seniorskich. W ich przypadku była to kwota 3349 zł netto. Na 4000 tysiące złotych netto podwyżki liczyło 28 proc. wszystkich badanych specjalistów i menedżerów IT. Mężczyźni chcieli otrzymać średnio o 850 złotych netto więcej niż kobiety, odpowiednio 3020 złotych i 2170 złotych miesięcznie. Generalnie pod koniec 2021 roku doświadczeni deweloperzy mogli liczyć na najwyższe w historii stawki, a średni wzrost płac w całej branży wyniósł 3-5 tysięcy złotych miesięcznie.