Przepisy o zakazie handlu w niedziele zostały wprowadzone stopniowo w 2018 roku. Na początku spośród wszystkich niedziel w roku – 29 było niedzielami handlowymi. W 2019 roku handlowych niedziel było 15. Z kolei w 2020 roku liczba handlowych niedziel spadła do siedmiu i od tamtego czasu utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2025 roku mamy tylko 8 niedziel handlowych.

Niedziela handlowa 05.10.2025. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Potrzebne są większe zakupy, bo zapasy w domu powoli się kończą. Najlepiej zrobić je w wolnym czasie, kiedy nie trzeba godzić tego z innymi obowiązkami – na przykład w niedzielę, 28 września. Warunek jest jednak jeden – musi to być niedziela handlowa. Czy w niedzielę 05.10.2025 roku sklepy będą otwarte?

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy akurat dziś planowali większe zakupy. Większość sklepów jest zamkniętych, bo 5 października 2025 roku przypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że dzisiaj obowiązuje zakaz handlu. Tego dnia supermarkety i galerie handlowe będą zamknięte i nie zrobimy tam zakupów.

Sklepy otwarte w niedzielę 05.10.2025. Jakie sklepy są otwarte dzisiaj?

Niedziela, 5 października nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni aktualnie wyłączonych spod zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Stokrotka czy inne duże sieci z szerokim wyborem produktów, promocjami i dogodnymi godzinami otwarcia pozostaną tego dnia zamknięte. Zakupy będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a z sieciowych głównie w punktach Żabki. To z kolei oznacza, że większe zakupy – pomijając sklepy internetowe – trzeba zaplanować najwcześniej na poniedziałek, 6 października 2025 r.

Warto jednak pamiętać, że przepisy nie są całkowicie jednoznaczne i zawierają listę wyjątków. Oznacza to, że niektóre sklepy oraz placówki mogą działać legalnie również w niedziele objęte zakazem, w tym także 05.10.2025. Do wyjątków należą m.in.:

apteki,

stacje paliw,

piekarnie,

cukiernie,

sklepy prowadzone bezpośrednio przez właścicieli lub ich najbliższą rodzinę (np. Żabki).

Otwarte w niedzielę 05.10.2025 r. mogą być również restauracje, kawiarnie, puby, kwiaciarnie oraz sklepy zlokalizowane na terenie dworców. Warto pamiętać, że planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny.

Niedziele handlowe 2025. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższe niedziele handlowe to dopiero grudzień, a więc czas, kiedy większość z nas zaczyna gorączkowe przygotowania do świąt. W tym roku handel będzie dozwolony w trzy grudniowe niedziele: 7.12, 14.12 i 21.12. To ostatnia prosta przed Bożym Narodzeniem i dla wielu najważniejszy czas na świąteczne zakupy.

Niedziele handlowe w 2025 roku:

13 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Niestety, mimo zapowiedzi, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad zmianą ustawy o zakazie handlu w niedziele i nie podjął ich także w roku 2025. Jedyną uchwaloną nowością pozostaje wprowadzenie dnia wolnego w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków.

Pozostałe propozycje zmian nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. To oznacza, że nadal obowiązuje obecny model, czyli zakupy we wszystkich sklepach i galeriach można zrobić tylko w osiem niedziel w roku, a 5 października 2025 roku nie znajduje się w tym gronie.