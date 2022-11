Firma doradcza opublikowała w czwartek ranking "Deloitte Technology Fast 50 Central Europe", czyli zestawienie 50 najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych, pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Reklama

Do tegorocznej edycji rankingu zgłosiło się blisko 400 podmiotów z 16 państw. Jak podkreślono, najliczniejsze grono finalistów stanowiły spółki pochodzące z Polski. Aż 17 z 50 miejsc w rankingu przypadło polskim przedsiębiorstwom. "Chociaż dwie trzecie firm wyróżnionych przez Deloitte wywodzi się z branży producentów oprogramowania, to najwyższe lokaty w rankingu przypadły fintechom oraz jednemu przedstawicielowi branży usług medycznych" - dodano.

Reklama

Lider programu Deloitte Technology Fast 50 CE Fabian Bohdziul zwrócił uwagę, że obecnie w niemal każdej branży obserwowany jest rosnący udział technologii umożliwiającej zwiększenie produktywności oraz optymalizację procesów. "Wysoki udział producentów oprogramowania w gronie najszybciej rozwijających się firm regionu CEE potwierdza zwrot globalnej gospodarki w stronę digitalizacji. Warto przy tym podkreślić świetny wynik polskich firm. Obecność aż czterech pochodzących z Polski spółek softwareowych w pierwszej dziesiątce zestawienia Fast 50 najlepiej pokazuje siłę rodzimej branży high tech" - wskazał.

Zgodnie z najnowszym rankingiem na pierwszym miejscu został sklasyfikowany FTMO, czeski fintech będący twórcą finansowej platformy edukacyjnej. Jak podkreślono, w trakcie ostatnich czterech lat spółka odnotowała wzrost przychodów wynoszący 25 255 proc., dzięki czemu po raz drugi z rzędu sięgnęła po tytuł najszybciej rozwijającej się firmy z Europy Środkowo-Wschodniej.

Na drugim miejscu znalazł się polski fintech PayPo, który odnotował wzrost o 15 904 proc. Do tej firmy należy 80 proc. polskiego rynku płatności odroczonych.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także trzy inne polskie firmy. Na czwartym miejscu rankingu sklasyfikowano oferującą usługi medyczne firmę House-Med prowadzącą serwis uPacjenta (wzrost o 4 751 proc.). Na siódmym miejscu sklasyfikowano producenta mebli Noo.ma (wzrost 3 336 proc.), a na 10 miejscu tworzącą oprogramowanie firmę Escola (wzrost o 2 118 proc.).

Deloitte przekazał, że średni wzrost przychodów firm ujętych w rankingu w porównaniu do roku 2019 wyniósł 2 351 proc. – blisko 100 pkt. procentowych więcej niż rok temu.

Jak dodano, podobnie jak w poprzednich latach, najliczniej reprezentowaną grupą w rankingu byli producenci oprogramowania. Na 50 miejsc zdobyli oni 33 pozycje. Na drugim miejscu znalazły się fintechy (6 przedsiębiorstw), którym udało się zająć jedne z najwyższych miejsc - w tym pierwsze. Trzecią grupą były zarówno przedsiębiorstwa produkujące sprzęt (5 podmiotów), jak i przedstawiciele branży mediów i rozrywki (5 firm). Najmniej firm w zestawieniu stanowiły przedsiębiorstwa sektora medycznego i biotechnologicznego (2 reprezentantów).

Oprócz wyróżnienia 50 liderów, Deloitte Central Europe nagrodził też krócej istniejące spółki, "wschodzące gwiazdy", które wchodzą w skład zestawienia Companies to watch. Znalazło się w nim 25 przedsiębiorstw wykazujących duży potencjał, ale zbyt młodych, aby spełnić wymogi głównego rankingu. Średnie tempo wzrostu przychodów w tej kategorii wyniosło 5 446 proc. W rankingu tym znalazły się dwie firmy z Polski produkujące oprogramowanie: Bejamas Group (386 proc. wzrostu) oraz BitBag (222 proc.).

Podobnie jak w poprzednich latach firmy mogły ubiegać się również o pierwsze miejsce w kategorii Impact Stars. Jak wyjaśniono, wprowadzono ją z myślą o podmiotach, które z powodzeniem łączą rozwój innowacyjnych produktów czy usług technologicznych z pozytywnym oddziaływaniem na co najmniej jeden z obszarów: społeczeństwo, biznes, innowacje, środowisko i różnorodność.

Jak dodano, każdy z krajów mógł w tej kategorii wyróżnić trzy firmy. W Polsce specjalną nagrodę przyznano: ESecure (producentowi rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa), Future Mind (świadczącej usługi doradztwa technologicznego) oraz firmie programistycznej Escola.

Poinformowano, że po raz pierwszy jury złożone z przedstawicieli Deloitte oraz Google Cloud przyznało nagrodę specjalną "CE Tech Rocketship". To wyróżnienie dla tych firm, które stworzyły unikalne, skalowalne rozwiązanie o największym potencjale rynkowym. Główna nagroda trafiła do polskiej firmy Autenti, umożliwiającej podpisywanie dokumentów e-podpisem. Wyróżniono ponadto dwie inne spółki z Polski: Self Learning Solutions oraz Open Loyalty.

autor: Michał Boroń