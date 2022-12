Holenderscy urzędnicy planują wprowadzenie nowych ograniczeń w eksporcie zaawansowanego sprzętu służącego do produkcji półprzewodników do Chin – donosi agencja Bloomberg na podstawie wiedzy osób zbliżonych do sprawy.

ASML

Krok w kierunku USA Reklama Oznacza to, że Holandia mogła dojść do porozumienia z USA, które nalegały na podjęcie odpowiednich kroków mających na celu ograniczenie dostępu Pekinu do najbardziej zaawansowanych technologii. Reklama Holenderskie rozwiązania mogłyby wejść w życie już nawet w przyszłym miesiącu – wynika z wiedzy anonimowych informatorów. Negocjacje nad ostateczną wersją ograniczeń eksportowych wciąż są w toku. Holenderski resort spraw zagranicznych oraz Biały Dom odmówiły komentarza w tej sprawie. ASML Rozwiązania, które chce wprowadzić Holandia, mogą oznaczać zakaz sprzedaży Chinom zaawansowanego sprzętu służącego do produkcji półprzewodników w litografii 14 nm lub niższej (czyli bardziej zaawansowanej). Byłoby to częściowo zgodne z przepisami, jakie 7. października wprowadziły Stany Zjednoczone. Ograniczenia, nad którymi pracuje Holandia, obejmą w dużej mierze firmę ASML Holding NV, która jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie producentów urządzeń służących do wytwarzania półprzewodników. Sprzedaż do Chin odpowiadała w ubiegłym roku za 15 proc. przychodów tej firmy. Technologiczny cios w Chiny. Holandia ograniczy eksport urządzeń do produkcji chipów Zobacz również Krok w kierunku USA Działania Holandii oznaczają kodyfikację i rozszerzenie nieoficjalnego zakazu sprzedaży niektórych zaawansowanych technologii Chinom. To również krok w kierunku USA, które od dłuższego czasu chcą pozbawić Państwo Środka dostępu do technologii produkcji chipów, które Pekin może wykorzystywać w celach militarnych. Holandia, obok Japonii, jest czołowym dostawcą jeśli chodzi o urządzenia do produkcji zaawansowanych półprzewodników. Waszyngton robi wszystko, aby mieć te państwa po swojej stronie. USA mają również lewar na Holandię, ponieważ ASML korzysta z komponentów wytwarzanych w Stanach Zjednoczonych. KN Reklama KOMPLET PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet … Tylko teraz 469,00zł Przejdź do sklepu