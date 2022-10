Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego Chalmersa oraz Duńskiego Uniwersytetu Technicznego ogłosili właśnie nowy rekord transmisji danych. Osiągnęli prędkość 1,8 petabitu na sekundę, co - jak podkreślają - odpowiada mniej więcej dwukrotnej prędkości przesyłu danych w całym internecie.

Co więcej, uzyskali to za pomocą pojedynczego chipu, z jednym źródłem światła laserowego.

Jak twierdzą, chip okazał się co najmniej równie szybki, jak tysiąc najlepszych, komercyjnych laserów do przesyłania danych.

Kluczem do sukcesu była technika, w której pojedynczy promień lasera (w tym przypadku podczerwonego) jest zamieniany na wiele promieni o różnych częstotliwościach.

Podejście takie znane jest jako grzebień częstotliwości - poszczególne fale są od siebie rozdzielone, podobnie jak zęby w grzebieniu.

„Unikalne w naszym systemie jest to, że tworzy grzebień częstotliwości idealnie dopasowany do komunikacji światłowodowej - ma wysoką moc optyczną i wykorzystuje szerokie pasmo znajdujące się w zakresie częstotliwości szczególnie przydatnych w komunikacji optycznej” - mówi prof. Victor Torres-Company z Uniwersytetu Chalmersa.

Powodzenie eksperymentu naukowcy częściowo zawdzięczają przypadkowi.

„Niektóre charakterystyczne parametry, które uzyskaliśmy, to dzieło zbiegu okoliczności, a nie efekt zaplanowanego projektu. Jednak dzięki wysiłkom mojego zespołu jesteśmy w stanie odtworzyć cały proces i zapewnić wysoką powtarzalność otrzymanych mikrogrzebieni, które można zastosować w telekomunikacji” - dodaje specjalista.

1,8 Pbit/s (1,8 miliona gigabitów na sekundę) to trudna do wyobrażenia prędkość, ale zdaniem badaczy to dopiero początek.

Przeprowadzone już obliczenia wskazują bowiem, że z chip można usprawnić tak, aby przesyłał informacje z prędkością nawet 100 Pbit/s.