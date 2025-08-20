Kiedy sprzedaż prywatnego majątku nie wymaga płacenia PIT?

Skarbówka potwierdza w swoich interpretacjach, że sprzedaż używanych rzeczynie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeśli transakcje te nie mają charakteru inwestycyjnego, a także jeśli od zakupu danego przedmiotu minęło co najmniej sześć miesięcy. Tę zasadę potwierdza m.in. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KDIPT2-1.4011.357.2021.1.MAP.

Reklama

Reklama

Wspomniana interpretacja dotyczyła kobiety, która przez 30 lat gromadziła kolekcję różnych przedmiotów, w tym antyków, obrazów i biżuterii. Planowała ona sprzedaż części swojej kolekcji, ale miała wątpliwości co do skutków podatkowych takiej transakcji. Skarbówka przyznała jej rację i orzekła, że sprzedaż prywatnego majątku, która nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, nie spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, ponieważ od nabycia sprzedawanych przedmiotów minęło więcej niż sześć miesięcy, podatniczka nie musiała płacić podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.

Ważne Aby sprzedaż majątku prywatnego była zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, musi spełniać dwa warunki: nie może mieć charakteru zorganizowanej i ciągłej działalności zarobkowej, a od momentu nabycia rzeczy do jej sprzedaży musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy.

Organ podatkowy słusznie zatem uznał, że czynności wykonywane przez wnioskodawczynię mieściły się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem tj. miały na celu prawidłowe i racjonalne gospodarowanie tym majątkiem - komentuje Magdalena Verdun, doradca podatkowy w TwentyTwenty Tax&Legal.

Mimo że sprzedający może być zwolniony z PIT, na kupującym może ciążyć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zgodnie z art. 7 ustawy o PCC, podatek w wysokości 2% od wartości transakcji należy zapłacić, jeśli przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest używana rzecz, której wartość przekracza 1000 zł. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa, a nie zaniżona kwota z umowy.

Przykład Pan Kowalski kupił używany samochód o wartości rynkowej 18 tys. zł. Kwota podatku PCC, który musi zapłacić, wyniesie: 18 tys. zł × 2% = 360 zł.

PCC nie płaci się w przypadku, gdy transakcja jest objęta podatkiem VAT lub przynajmniej jedna ze stron jest z niego zwolniona. Przy prywatnej sprzedaży, gdzie sprzedający nie prowadzi działalności gospodarczej, zwolnienie z VAT nie ma zastosowania, co oznacza, że obowiązek zapłaty PCC spoczywa na kupującym.

Nawet pies to rzecz dla prawa podatkowego

Co ciekawe, w świetle prawa podatkowego pies jest rzeczą. To oznacza, że umowa kupna-sprzedaży zwierzęcia, podobnie jak inne transakcje, może podlegać opodatkowaniu PCC. Jeśli cena psa przekracza 1000 zł, kupujący ma obowiązek zapłacić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959)

podatek, PCC, PIT, DAC7, sprzedaż, kolekcja