Proponowane przez Waszyngton ograniczenie poszerzałoby istniejące moratorium na zakaz sprzedaż do Chin najbardziej zaawansowanych systemów. Jeśli Holandia zgodzi się na amerykańską propozycję, to zakres i klasa sprzętu, jaki może być sprzedawany Chinom, uległyby znaczącemu zmniejszeniu. To z kolei w istotny sposób uderzyłoby w chińskich producentów chipów, takich jak Semiconductor Manufacturing International Corp. czy Hua Hong Semiconductor Ltd.

Systemy DUV i EUV

Jak wynika z informacji osób zbliżonych do sprawy, amerykańscy urzędnicy chcą, aby Holendrzy zakazali firmie ASML sprzedaży do Chin niektórych starszych systemów głębokiej litografii ultrafioletowej (DUV). Urządzenia wykorzystujące te systemy są o jedną generację w tyle za tymi najnowocześniejszymi (EUV), ale wciąż są najpopularniejszą metodą wytwarzania mniej zaawansowanych chipów, wykorzystywanych w samochodach, telefonach, komputerach a nawet robotach.

ASML już teraz nie może sprzedawać Chinom swojej najbardziej zaawansowanej technologii, czyli systemów ekstremalnej litografii ultrafioletowej (EUV). Koszt jednego urządzenia pracującego w tej technologii to ok. 160 mln euro.

Choć starsza generacja urządzeń opartych o technologię DUV posiada mniejsze możliwości niż zaawansowane urządzenia EUV, to wciąż pozostaje niezbędna jeśli chodzi o produkcję wielu rodzajów chipów, których dziś brakuje na rynku.

USA chcą odciąć Chiny od nowych technologii

Kwestia wprowadzenia zakazu sprzedaży pojawiła się w czasie wizyty zastępcy amerykańskiego sekretarza handlu Dona Gravesa w Holandii i Belgii na przełomie maja i czerwca. Celem tej wizyty była dyskusja nad problemem łańcuchów dostaw – informują osoby chcące zachować anonimowość.

W czasie tej wizyty Don Graves odwiedził główną siedzibę ASML w Veldhoven oraz spotkał się z dyrektorem zarządzającym tej firmy Peterem Wenninkiem.

Amerykańskie naciski ws. ASML to część szerszych działań administracji Joe Bidena. Prezydent USA z jednej strony chce złagodzić niektóre ograniczenia w handlu dobrami konsumpcyjnymi z Chinami, które wprowadzono w czasach Donalda Trumpa. Z drugiej strony obecna administracja chce kontynuować wysiłki poprzedniej w zakresie ograniczania dostępu Chin do amerykańskich technologii.

Silna pozycja rynkowa ASML

ASML to czołowy na świecie producent systemów litografii. Urządzenia wyposażone w tę technologię odpowiadają za kluczowy etap w procesie produkcji półprzewodników. Dominacja ASML na rynku tego rodzaju technologii sprawia, że każde odcięcie Chin od dostępu od produktów ASML w znaczący sposób podważa chińskie dążenia do uzyskania niezależności w obszarze kluczowych elementów urządzeń elektronicznych.

Tymczasem obecny udział Chin w światowym rynku urządzeń do produkcji chipów jest znikomy – komentuje Alex Capri, badacz z azjatyckiej Hinrich Foundation.

“Urządzenia do litografii to rodzaj wyposażenia, który Chinom byłoby najtrudniej zastąpić w procesie produkcji półprzewodników” – ocenia Jonson Wang, analityk z tajwańskiego Instytutu Badań Gospodarczych. „Bez dostępu do zagranicznych urządzeń do litografii DUV, postęp w chińskim przemyśle chipów mógłby zostać zatrzymany” – dodaje.

Amerykanie próbują także wywierać presję w tej samej kwestii na Japończyków. Japońskim konkurentem holenderskiej ASML jest Nikon. Rzeczniczka prasowa tej firmy stwierdziła jednak, że nie ma informacji z tej sprawie.

Holendrzy niechętni nowemu zakazowi

Działania Stanów Zjednoczonych ws. ASML spotykają się jednak z pewną niechęcią w Holandii. Premier tego kraju Mark Rutte w czerwcu opowiedział się przeciw zmianom w relacjach handlowych z Chinami oraz wezwał Unię Europejską do rozwinięcia swoich własnych polityk wobec Pekinu. Chiny są obecnie trzecim największym partnerem handlowym Holandii – po Niemczech i Belgii.

Opór przeciwko nowemu zakazowi sprzedaży widać także wśród przedstawicieli ASML. Technologia DUV, której miałby dotyczyć nowy zakaz, jest już dojrzałą technologią – mówił wcześniej dyrektor firmy Peter Wennink.

Wysiłki USA, mające na celu zablokowanie eksportu sprzętu służącego do wytwarzania chipów, rozpoczęły się jeszcze w czasie kadencji Donalda Trumpa. Wówczas Waszyngtonowi udało się skłonić holenderski rząd do tego, aby nie sprzedawać Chinom najnowszych systemów EUV, umożliwiających produkcję najbardziej zaawansowanych półprzewodników. W tym obszarze holenderska firma ASML posiada rynkowy monopol.

Gdyby postulowany obecnie przez USA zakaz sprzedaży niektórych systemów DUV wszedł w życie, wówczas sprzedaż ASML mogłaby się zmniejszyć o ok. 5-10 proc. – wynika z szacunków analityków.

Holenderski rząd jeszcze nie wyraził zgody na dodatkowe ograniczenia w sprzedaży technologii ASML chińskim producentom chipów. Gdyby do tego doszło, holendersko-chińskie relacje handlowe uległyby pogorszeniu.

Amerykański Departament Handlu, jak i holenderski resort spraw zagranicznych, odmówiły komentarza w tej sprawie.

„Ta dyskusja nie jest niczym nowym. Nie podjęto jeszcze żadnych decyzji i nie chcemy spekulować czy komentować plotek” – powiedziała rzeczniczka prasowa ASML.